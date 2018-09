W grudniu tego roku upływa termin pozwolenia na działanie tymczasowej wieży kontroli ruchu na Lotnisku Modlin wydanego przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (WINB) - czytamy w poniedziałkowym "Pulsie Biznesu". Od 2013 roku zarząd Modlina nie może się doprosić, by agencja wybudowała wieżę. Modlin jest odosobnionym przypadkiem, bo w ostatnich latach PAŻP zainwestował m.in. w Poznaniu (22 mln zł), Lublinie, Krakowie (50 mln zł) Łodzi, Rzeszowie, a do końca tego roku zakończy budowę najwyższej wieży w Polsce - w Katowicach (24,9 mln zł.).

Cytowany w artykule wiceprezes lotniska Modlin Marcin Danił zauważył, że "jeśli nie będziemy mieć wieży, przestanie obowiązywać pozwolenie na użytkowanie portu". "Nie możemy do tego dopuścić. Dlatego zwrócimy się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie do Komisji Europejskiej, w której PAŻP w październiku będzie zatwierdzać Plan Skuteczności Działania - 2 mld złotych inwestycji w polskie lotniska, niestety nie w nasze" - podkreślił.

Rzecznik prasowy PAŻP Paweł Łukaszewicz, również cytowany w artykule, powiedział, że "w ostatnim czasie odbyło się spotkanie, podczas którego prezes PAŻP Janusz Janiszewski zapewnił, że agencja utrzyma ciągłość działania służb ruchu lotniczego". Jego zdaniem "nie ma żadnego zagrożenia dla dalszego funkcjonowania lotniska". "Rozważane są różne warianty infrastrukturalne zapewniania służb ruchu lotniczego od konwencjonalnych po całkowicie nowatorskie, jeszcze nie wykorzystywane na polskich lotniskach" - dodał Łukaszewicz. Zapewnił również, że "agencja szuka dla Modlina optymalnego rozwiązania".

