Szef MON skomentował w poniedziałek w radiowych "Sygnałach dnia" w ten sposób wypowiedź byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który krytykował finansowy udział Polski w amerykańskich bazach, ponieważ - jak mówił - "przyjaciół sobie nie można kupić".

Według Błaszczaka, wypowiedź Komorowskiego "to działanie na szkodę bezpieczeństwa Polski". "Pieniądze, które chcemy zainwestować w stałą bazę wojsk amerykańskich, to będą pieniądze zainwestowane w infrastrukturę, która będzie częścią systemu obronnego RP" - podkreślił. Ponadto - jak dodał - wszędzie na świecie "stałe bazy wojsk amerykańskich, to impuls rozwojowy".

Błaszczak przyznał, że hasło "Fort Trump", które zaprezentował prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem wymyślone zostało w MON. "Jak rozmawialiśmy z panem prezydentem, to przekonywaliśmy pana prezydenta, by to hasło wykorzystać" - powiedział szef MON.

Przekonywał, że "to nie jest puste hasło", ponieważ - jak podkreślił - z jego licznych spotkań z politykami USA wynika, że jego realizacja jest realna.

"Istnieje np. zobowiązanie, które kongres USA nałożył na Pentagon w sprawie dokonania oceny stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To jest fakt, to jest konkret, teraz zależy nam na przełożeniu tego faktu na działania" - powiedział szef MON.

Podkreślił też, że "w deklaracji podpisanej wspólnie przez prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, jest zawarte zdanie, że ocenimy warianty wzmocnienia roli militarnej Stanów Zjednoczonych w Polsce, także mówimy o wzmocnieniu roli Stanów Zjednoczonych, tylko zastanawiamy się nad wariantami".

"Jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć ten cel, a stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest gwarancją naszego bezpieczeństwa, bo wiadomo, że rosyjski agresor nie napadnie państwa, gdzie są wojska Stanów Zjednoczonych" - przekonywał Błaszczak.

Zapewnił też, że nie jest tak, iż opieramy nasze bezpieczeństwo tylko na Stanach Zjednoczonych. "Są trzy cele, które sobie stawiam jako minister obrony narodowej - wojsko polskie musi być liczniejsze, wyposażone w nowoczesny sprzęt i mocniej osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślił minister obrony.

W zeszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Andrzej Duda mówił w Białym Domu, że bezpieczeństwo Polski jest dla niego najważniejsze. "Mam nadzieję, że zbudujemy razem w Polsce +Fort Trump+" - powiedział. Trump podał z kolei, że utworzenie stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce kosztowałoby ok. 2 miliardy dolarów. "Myślę, że to mogłoby być coś przydatnego dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych krajów" - przekonywał amerykański prezydent.

