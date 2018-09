Sektor budowlany to najbardziej energo­chłonny obszar polskiej gospodarki, od­powiedzialny za około 40 proc. konsumpcji energii. W tej grupie najwięcej energii pochłaniają budynki mieszkalne i to właśnie w tym segmencie jest największa luka finansowa. Pomimo ogrom­nego potencjału oszczędności energii, pieniędzy i ogranicze­nia ubóstwa energetycznego do tej pory mieszkalnictwo traktowane było po macoszemu. Trend ma zmienić program "Czyste Powietrze", w ramach którego termomodernizacja i wymiana pieców mogą zostać dofinansowane nawet w 90 procentach.

Wymiana kopciucha na piec piątej klasy

Paliwami stałymi - węglem i drewnem - ogrzewa się ponad 80 proc. domów. Wymiana starego kopciucha, niespełniającego żadnych norm emisji pyłów, na kocioł co najmniej piątej klasy - czyli spełniający restrykcyjne wymogi dyrektywy Ecodesign - opłaci się, gdy jednocześnie dokonamy termomodernizacji . Przy starym piecu zasypowym nie trzeba martwić się o jakość opału, w przypadku nowego pieca jakość paliwa nie jest obojętna.

Pełna termomodernizacja - izolacja ścian, stropu, podłogi, wymiana okien, modernizacja systemu ogrzewania - przyniesie oszczędność ok. 70 proc. energii, ale też kosztuje 50 tys. zł i więcej. Około 44 proc. oszczędności zapewnia izolacja ścian i modernizacja systemu ogrzewania, czyli termomodernizacja częściowa wyceniana na ok. 35 tys. zł. Najdroższe są ocieplenie ścian budynku i remont dachu.

Największe korzyści przynosi pełna termomodernizacja. Zachowując stary piec nie dostajemy jednak wsparcia z programu Czyste Powietrze. Wymiana pieca jest konieczna, by uzyskać większy efekt ekologiczny. Chodzi o redukcję między innymi emisji pyłów PM10 i PM 2,5.

Jeśli teraz mieszkańcy ogrzewają się najtańszym węglem to przed termomodernizacją płacą rocznie za ogrzewanie ok. 2,3 tys. zł, a gdyby korzystali z ekogroszku - ponad 5 tys. zł - szacuje raport "Szóste Paliwo", przygotowany przez firmę Rockwool. Raport pokazuje obliczenia dla małego domu o powierzchni ok. 80 mkw.

Samo zastąpienie kopciucha nowoczesnym piecem oznaczałoby w statystycznym domu jednorodzinnym wzrost rocznych rachunków - według różnych szacunków o 1,3-1,9 tys. zł. Przy pełnej termomodernizacji i wymianie pieca na węglowy piątej klasy wydatki na opał spadają o ponad połowę do około tysiąca złotych. Ale już częściowa termomodernizacja zmniejsza korzyści o kilkaset złotych.

