ZPS dostarczy PKP PLK maszynę torową za ok. 7 mln zł



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały umowę na zakup od ZPS profilarki tłucznia za ponad 7 mln zł, podały PLK.

"Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. największego od lat programu modernizacji kolei, obejmuje również zakup nowoczesnego sprzętu, który zapewni dobre utrzymanie infrastruktury kolejowej. Dla podróżnych oznacza to sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże. Kupowany jest sprzęt diagnostyczny do badania stanu elementów infrastruktury kolejowej oraz specjalistyczny sprzęt techniczny, który wzmocni zespoły kolejowego pogotowia technicznego, odpowiedzialnego za szybkie usuwanie usterek i bezpieczeństwo" - powiedział członek zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury Piotr Majerczak, cytowany w komunikacie.

Dzięki inwestycji będzie możliwe szybkie wykonywanie prac związanych z profilowaniem podsypki w torze kolejowym, polegające m. in. na przemieszczaniu, zbieraniu i szczotkowaniu nadmiaru tłucznia z toru. Profilarka zapewni wysoką jakość infrastruktury i będzie wykorzystywana podczas prac interwencyjnych. Zapewni ona szybkie usuwanie usterek na liniach kolejowych, co przełoży się na sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże, podano także.

"Podpisanie umowy na zakup profilarki tłucznia to kolejna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w ramach projektu pn. 'Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego'. PLK zakupią łącznie 47 maszyn za 250 mln zł. Do tej pory zarządca infrastruktury kolejowej podpisał umowy za 148 mln. Dzięki inwestycji na torach pracuje już 9 wózków motorowych, a 3 kolejne zostaną wdrożone do eksploatacji do końca bieżącego roku. Wózki wyposażone są w żurawie o zasięgu do 12 m i udźwigu na maksymalnym wysięgu do 1 590 kg. Pojazdy mogą poruszać się z prędkością nawet 100 km/h. Zadaniem wózków jest przewóz materiałów i specjalistycznego sprzętu do prac interwencyjnych związanych z usuwaniem usterek na sieci kolejowej. Pojazdami dysponują już zespoły techniczne w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Łodzi, Wałbrzychu, Tarnowskich Górach, Sosnowcu, Lublinie i Szczecinie. Kolejne 15 wózków wjedzie na tory w przyszłym roku. Zasilą one zespoły techniczne zakładów m.in. w Białymstoku, Rzeszowie, Nowym Sączu i Zielonej Górze. Zakup wszystkich pojazdów zaplanowano do końca 2021 r." - przypomniano w materiale.

Podstawą działalnością ZPS jest produkcja i naprawa maszyn oraz urządzeń do utrzymania nawierzchni kolejowej, maszyn do utrzymania sieci trakcyjnej kolejowej, tramwajowej, świadczenia usług związanych z naprawą części i podzespołów oraz usługi związane z opracowaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi.

(ISBnews)