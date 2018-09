W środę o godz. 15 w siedzibie PKW zostaną wylosowane jednolite numery list wyborczych komitetów wyborczych o zasięgu ogólnopolskim. Są to komitety, które zarejestrowały listy w co najmniej połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. Wylosowany w ten sposób numer przyjmą listy danego komitetu nie tylko w wyborach do sejmików, ale także w wyborach do rad powiatów i rad gmin.

Jak przekazała PAP Państwowa Komisja Wyborcza, w losowaniu wezmą udział: KW Prawo i Sprawiedliwość, KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, KWW Kukiz’15, KW Polskie Stronnictwo Ludowe, KW Partii Razem, KKW SLD Lewica Razem, KWW Bezpartyjni Samorządowcy, KW Ruch Narodowy RP, KW Partia Zieloni, KWW Wolność w Samorządzie.

"Każdy komitet chciałby wylosować jedynkę, bo liczy na to, że z tym numerem uda mu się uzyskać lepszy wynik wyborczy. Także siódemka traktowana jest jako szczęśliwy numer przez komitety" – powiedział PAP przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński.

"To w sumie nie ma żadnego znaczenia, bo i tak karta wyborcza będzie miała kształt płachty, nie książeczki. Przy książeczce mówi się, że ci co są na pierwszych stronach, mają większe szanse. W wyborach samorządowych będzie karta-płachta, więc wszyscy będą mieli te szanse jednakowe. Bez względu, jaki numer uzyska dany komitet, to i tak wszyscy znajdą się na jednej płaszczyźnie" – podkreślił Hermeliński.

Numery list komitetów, które nie mają zasięgu ogólnopolskiego, będą losowane w kolejnych dniach lokalnie przez komisarzy wyborczych.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Dwa tygodnie później, 4 listopada przeprowadzona zostanie druga tura głosowania tam, gdzie w pierwszej nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy otrzymali najlepszy wynik. Wybieranych będzie blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska