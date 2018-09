Władze USA wprowadziły w poniedziałek cła na kolejne chińskie towary warte 200 mld dolarów rocznie, na co Chiny odpowiedziały odwetowymi taryfami na amerykański eksport za 60 mld dolarów rocznie.

Chiny wycofały się też z planowanych wcześniej rozmów z przedstawicielami USA w sprawie relacji handlowych.

Eskalacja konfliktu USA-Chiny zniechęca inwestorów do angażowania się na rynkach akcji i metali. Tanieją spółki surowcowe. Niżej wyceniane są metale bazowe, w tym miedź.

"Chiny odwołały planowaną rundę rozmów dotyczących handlu z USA, a to wzmogło niepokój na rynkach" - mówi Mike van Dulken z Accendo Markets.

Zniżkuje kurs akcji spółki TomTom, o 3,6 proc., do 6,13 euro za jeden walor - najniżej od lutego 2015 r. Koncern motoryzacyjny Toyota wybrał do swoich samochodów system Android Google'a. W ub. tygodniu TomTom stracił aż 24 proc. po tym gdy Renault, Nissan i Mitsubishi podały, że przygotowują się do używania systemu operacyjnego Android w swoich samochodach (mapy, nawigacje, inne aplikacje). TomTom pracował wcześniej z Renault w sprawie autonomicznego programu jazdy SYMBIOZ.

Walory operatora turystycznego Thomas Cook spadają o 22 proc., najmocniej od czerwca 2016 r., w reakcji na ostrzeżenia o możliwym niższym zysku firmy z powodu długiego okresu upałów w północnej Europie latem tego roku, co spowodowało, że więcej Europejczyków pozostawało w domach zamiast podróżować za granicę.

Zyskują akcje spółki Sky, aż 8,7 proc., po złożeniu oferty przejęcia przez Comcast Corp., wyższej o 10 proc. od złożonej przez konkurencyjny Fox-Disney.

Na rynku walutowym euro zniżkuje o 0,1 proc. do 1,1737 USD. Turecka lira zniżkuje o 0,1 proc. do 6,3001 za dolara USA.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pkt. bazowy do 3,07 proc.

Ropa na na NYMEX w Nowym Jorku drożeje o 1,6 proc. do 71,92 USD/b.

