Herkules nie otrzymał potwierdzenia przyjęcia oferty nabycia Trinac Polska



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Herkules nie otrzymał do tej pory ze strony Trinac GmbH potwierdzenia przyjęcia oferty nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska, która obowiązywała do 20 września 2018 r., podała spółka.

"Złożenie wyżej wymienionej oferty było poprzedzone badaniem due diligence w celu ustalenia stanu finansowego i prawnego Trinac Polska Sp. z o.o. oraz negocjacjami treści umowy nabycia. Proces ten trwał od dnia złożenia niewiążącej wyceny wartości udziałów, czyli od 23 marca 2018 r. do dnia obowiązywania wiążącej oferty, czyli do 20 września 2018 r." - czytamy w komunikacie.

13 września Herkules zakończył proces due diligence i złożył wiążącą ofertę nabycia 100% udziałów Trinac Polska. Cena, po której Herkules byłby skłonny nabyć spółkę, to 10 mln euro.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

