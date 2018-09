Immofinanz sfinalizował nabycie 29% udziałów S Immo za ok. 390 mln euro



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Immofinanz sfinalizował nabycie 19,5 mln akcji (ok. 29,14% kapitału) S Immo AG za ok. 390 mln euro, podała spółka.

"Po uzyskaniu odpowiednich zgód antymonopolowych, 21 września 2018 r. nastąpiło zamknięcie transakcji i nabyte akcje zostały formalnie przeniesione do Immofinanz" – czytamy w komunikacie.

Cena nabycia została sfinansowana ze środków własnych oraz przy pomocy 140 mln euro finansowania bankowego, podano także.

W kwietniu br. Immofinanz podpisał umowy nabycia 19,5 mln akcji (29,14% kapitału) S Immo AG od RPR Group (ok. 14,6 mln akcji) oraz Signa Group (ok. 4,9 mln akcji), podała spółka. Łączna wartość transakcji to ok. 390 mln euro.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od maja 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)