Eurocash wprowadził platformę internetową dla sklepów małoformatowych



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Eurocash Dystrybucja (ECD), spółka zależna od Grupy Eurocash, wprowadziła platformę eurocash.pl dla właścicieli sklepów małoformatowych, która ma pozwolić im na skuteczną konkurencję z innymi dużymi sieciami, wynika ze słów prezesa Grupy Eurocash Luisa Amarala.

"Duże sieci mają więcej możliwości i środków, aby inwestować w różne rozwiązania. Dzięki naszemu rozwiązaniu właściciel małoformatowego sklepu będzie miał dostęp do takich danych, których nie mają właścicieli dużych sieci. Poza tym narzędzie jest intuicyjne, nie trzeba przechodzić szkolenia i jednocześnie właściciel będzie mógł osiągać odpowiednie oszczędności i będzie mógł konkurować z dyskontami. W ostatnich latach zainwestowaliśmy 3 mld zł w rynek niezależnych sklepów w Polsce, aby się dobrze rozwijał" - powiedział Amaral podczas konferencji prasowej.

Grupa Eurocash zainwestowała w nową aplikację 15 mln zł.

"Nasze jednostki biznesowe będą inwestować m.in. w organizację logistyki, a niektóre w ekspansję, a jednocześnie wierzymy, że świat idzie w kierunku cyfryzacji i nasi klienci muszą być coraz konkurencyjni" - powiedział prezes.

Amaral dodał, że w najbliższym czasie kolejnym jednostkom biznesowym to narzędzie będzie udostępniane. "Pojawiają się również pytania od naszych klientów dotyczące możliwości zintegrowania zapasów w danym sklepie z tym narzędziem, aby np. jeszcze bardziej zautomatyzować zamawianie towarów" - wskazał.

Zdaniem dyrektora generalnego ECD Tomasza Polańskiego, już teraz 85% klientów ECD składa zamówienia przez internet.

"Elektroniczne kanały sprzedaży ECD (B2B) generują 3 mld zł obrotu rocznie, a średnia wartość koszyka to 3 tys. zł. Warto także dodać, że przez naszą nową aplikację mobilną we wrześniu zamówili towar za około 40 mln zł i to rośnie 5 mln zł miesięcznie, dlatego szacujemy, że w przyszłym roku będzie to na poziomie łącznie 600 mln zł" - powiedział Polański.

Wyjaśnił, że ECD współpracuje z 14 tys. klientów średniomiesięcznie, a 1 200 korzysta już z nowego systemu. Cała Grupa Eurocash dociera do ok. 80 tys. klientów rocznie.

"Liczymy, że w całej grupie potrzebujemy 3-4 lat na to, aby 92-93% klientów korzystało z tego rozwiązania" - dodał Polański.

Według niego, w najbliższym czasie 100% oferty ECD będzie dostępne tylko poprzez sieć.

"Musimy zastanowić się nad nową rolą przedstawicieli handlowych, którzy staną się bardziej doradcami swoich klientów" - dodał.

Platforma dostępna jest w 3 wersjach: online, cloud i mobile. Klienci będą systematycznie przechodzili m.in. na nowy system zamówień, co może potrwać około kilkanaście miesięcy, poinformowali przedstawiciele spółki.

Wśród funkcjonalności eurocash.pl znajduje się m.in.: moduł "w Twojej okolicy" - dostęp do bazy wiedzy o lokalnym rynku, przygotowanej z wykorzystaniem danych i analiz własnych, oraz firm współpracujących z Eurocash, także inteligentna najszybsza na rynku wyszukiwarka, która uczy się klienta, zapamiętuje i podpowiada właściwe hasła, ignoruje błędy. Dostępne są także listy zakupowe, dostęp do bieżącego budżetu zakupowego i wgląd w indywidualny system rabatowy, składanie i śledzenie reklamacji w systemie 24/7, a także aukcje - dostępne w zintegrowanej z platformą aplikacji mobilnej pozwalają na licytowanie produktów w wyjątkowych cenach.

Wspierane przez Grupę Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tys. niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak: abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, czy Gama. W ofercie ECD znajduje się ok. 11 tys. produktów i współpracuje z blisko 600 dostawcami, obsługując rocznie blisko 20 tys. sklepów. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)