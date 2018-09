GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł do +12,2 pkt we wrześniu



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się we wrześniu br. na poziomie plus 12,2 pkt wobec plus 10,7 pkt w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 12,2 (w sierpniu plus 10,7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 6,4% (przed miesiącem odpowiednio 17,2% i 6,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.

Bieżąca sprzedaż oceniana jest najmniej korzystnie od marca 2017 r., natomiast odpowiednie przewidywania są optymistyczne, najlepsze od listopada ub. r. Ostatnie miesiące wskazują na utrzymywanie się pozytywnych diagnoz sytuacji finansowej, przy bardziej korzystnych prognozach od formułowanych w sierpniu. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z bardziej korzystnymi przewidywaniami dotyczącymi sprzedaży, zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, większy od oczekiwanego w ubiegłym miesiącu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, choć nieco mniejsze od planowanego w sierpniu. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarówbędą nadal rosnąć, podał Urząd.

Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 12,8 (przed miesiącem plus 13,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 6,4% (miesiąc wcześniej odpowiednio 19,6% i 6,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny sprzedaży oraz sytuacji finansowej są nieco bardziej optymistyczne niż przed miesiącem. Przewidywania dotyczące sprzedaży są nieznacznie mniej korzystne od formułowanych w sierpniu. Od trzech miesięcy utrzymują się pozytywne prognozy sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, zbliżony do oczekiwanego w ubiegłym miesiącu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, podobne do przewidywanego w sierpniu. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zapowiadanym miesiąc wcześniej" - czytamy także w komunikacie.

