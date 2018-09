GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł +4 pkt we wrześniu



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się we wrześniu br. na poziomie plus 4, wobec plus 6,4 przed miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4 (przed miesiącem plus 6,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,3% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 10,4% (przed miesiącem odpowiednio 16,0% i 9,6%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.

Diagnozy i przewidywania dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od formułowanych w sierpniu. Zwiększają się opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowany jest wzrost zatrudnienia, choć mniej znaczący od prognozowanego przed miesiącem. Ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć, choć w mniejszym stopniu od oczekiwanego w sierpniu, podano także.

"Spośród badanych podmiotów 32,6% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 29,6%). Po raz pierwszy od stycznia br. przedsiębiorcy formułują nieznacznie negatywne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych" - czytamy dalej.

(ISBnews)