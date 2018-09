Komisja Europejska podjęła w poniedziałek decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi przeciwko Polsce w związku z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym. KE występuje o rozpatrzenie sprawy przez sędziów w Luksemburgu w trybie przyspieszonym. Chce również, by TSUE wydał tymczasową decyzję zabezpieczającą (tzw. środki tymczasowe), aby do czasu wydania ostatecznego orzeczenia niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym pozostały zawieszone.

"Spodziewaliśmy się tego. Widać było, że taka decyzja zapadnie" - powiedział Karczewski, pytany przez dziennikarzy o poniedziałkową decyzję KE. "Co zrobimy? Ja jestem politykiem, nie jestem futurologiem, nie wiem, co zrobimy. Zawsze wszystkie wyroki respektowaliśmy. Polska jest liderem, jeśli chodzi o respektowanie i wykonywanie orzeczeń, wniosków TSUE. Zobaczymy" - podkreślił marszałek Senatu.

Podkreślił jednocześnie, że polski rząd ma "bardzo silne argumenty merytoryczne, prawne" i przedstawi je. "Jestem przekonany, że ta skarga zostanie odrzucona" - dodał Karczewski.

