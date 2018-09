Asseco Poland ma nowy system do prognozowania zachowań klientów w internecie



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Asseco Poland stworzyło nowy system, wykorzystujący mechanizmy zaawansowanej analizy predykcyjnej - Asseco Customer Intelligence (ACI), który pozwala na sprawdzanie, czego klienci poszukują w internecie oraz jakimi produktami i usługami są zainteresowani, podała spółka.

"Nowe rozwiązanie Asseco ma zastosowanie praktycznie we wszystkich branżach gospodarki, czyli wszędzie tam, gdzie pojawia się sprzedaż usług i produktów. Media społecznościowe, działania na stronach www, czy poprzez aplikacje mobilne są cennym źródłem informacji o zachowaniach klientów. Można je wykorzystać z powodzeniem do planowania kampanii marketingowych oraz jako wsparcie procesów sprzedażowych. Dzięki systemowi ACI możemy stwierdzić, czego klienci poszukują, co i kiedy klienci kupują oraz w jaki sposób to robią. W dzisiejszych czasach firmy muszą nadążyć za stale rosnącymi oczekiwaniami konsumentów. Z naszym rozwiązaniem jest to dużo łatwiejsze i szybsze" - powiedział dyrektor pionu business intelligence, Asseco Poland Jarosław Bryl, cytowany w komunikacie.

Jak tłumaczy dyrektor działu systemów analitycznych w Asseco Poland Miłosz Posyłek, Asseco Customer Intelligence (ACI) pozwala firmom m.in. tworzyć sprofilowane oferty handlowe, które są oparte na zwyczajach i potrzebach zakupowych klientów oraz dostosowywać kanały komunikacji do ich preferencji.

"Warto przy tej okazji zaznaczyć, że rozwiązanie pracuje w oparciu o mechanizmy uczenia maszynowego bazujące na modelach analitycznych. Posiada informacje o produktach i treściach marketingowych, a także jest zintegrowane z systemami dostawców reklam. To wszystko umożliwia szybką weryfikację zachowań klienta. W konsekwencji system pozwala na właściwe przygotowanie oferty" - dodał Posyłek.

ACI może być wykorzystywany m.in. przez banki, firmy ubezpieczeniowe, jak i sklepy internetowe. Dzięki otwartej architekturze umożliwia szybką integrację z systemami funkcjonującymi w danej firmie. W przypadku sektora bankowego ACI może współpracować z rozwiązaniami wspierającymi komunikację z klientami, takimi jak na przykład Asseco Advisory Banking Platform, Asseco Customer Banking Platform oraz Asseco Enterprise Banking Platform. Może także zostać zintegrowany z systemami do wykrywania nadużyć finansowych m.in. Asseco Anti-Fraud, podano w materiale.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

(ISBnews)