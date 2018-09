Getin Holding może podpisać list intencyjny m.in z Talanx i Meiji Yasuda



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Rada Nadzorcza Getin Holding podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie przez spółkę listu intencyjnego z podmiotami z sektora bancassurance ws. przedłużenia ich wzajemnej współpracy do końca 2026 r.

"Rada nadzorcza Getin Holding podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie przez spółkę listu Intencyjnego z Talanx International AG z siedzibą w Hanowerze, Meiji Yasuda Life Insurance Company z siedzibą w Tokio, Towarzystwem Ubezpieczeń Europa z siedzibą we Wrocławiu, Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz panem Leszkiem Czarneckim dotyczącego intencji stron podjęcia negocjacji w zakresie przedłużenia ich wzajemnej współpracy w sektorze bancassurance do końca 2026 r." - czytamy w komunikacie.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach: bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)