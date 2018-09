Rząd postanowił "rozpocząć konkretne negocjacje z Kanadą ws. sprzedaży drona Euro Hawk, dwóch stacji naziemnych i ewentualnie pewnych części zamiennych" - cytuje AP fragment odpowiedzi rządu.

Agencja odnotowuje, że w poniedziałek uzyskała od niemieckiego resortu obrony potwierdzenie podjęcia tej decyzji.

Berlin zamówił tego drona w amerykańskiej firmie Northrop Grumman w 2000 roku, zamierzając go wykorzystać do misji zwiadowczych dalekiego zasięgu. Jednak kiedy okazało się, że koszty eksploatacji będą znacznie wyższe niż przewidywano i że nie zostanie on dopuszczony do lotów w Europie, ponieważ nie jest wyposażony w automatyczny system antykolizyjny, ówczesny minister obrony Niemiec Thomas de Maiziere powiedział w 2013 roku w parlamencie, że "lepszy jest straszny koniec niż horror bez końca".

AP pisze, że nie udało jej się na razie uzyskać komentarza od władz kanadyjskich.

Euro Hawk to wariant odrzutowego bezzałogowego samolotu RQ-4 Global Hawk, używanego przez siły powietrzne USA. (PAP)