Arcus objął 15% udziałów spółki Zeccer, może zwiększyć zaangażowanie



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Arcus zawarł z trzema osobami fizycznymi i jedną osobą prawną umowę, w wyniku której objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zeccer, stanowiące 15% jej kapitału, podał Arcus. Arcus zakłada zakup kolejnych udziałów spółki w przypadku realizacji założonych celów biznesowych.

"W wyniku zawartej umowy emitent za łączną kwotę 350 000 zł objął 75 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki Zeccer Sp. z o.o. Umowa inwestycyjna przewiduje możliwość dalszego zaangażowania kapitałowego Arcus S.A." - czytamy w komunikacie.

Transakcja jest elementem strategii rozszerzania oferty Arcusa z zakresu zarzadzania dokumentem na rynek klientów indywidualnych (B2C) poprzez współpracę przy rozwoju usług związanych z wykorzystaniem aplikacji dostępowej Zeccer, przygotowanej m.in. na urządzenia mobilne. Narzędzie to umożliwia automatyczny druk na urządzeniach drukujących i kopiujących udostępnionych w miejscach publicznych, podkreślono w materiale.

Arcus od dwóch lat oferuje powyższe rozwiązanie na polskim rynku jako Arcus Kyocera Zeccer.

"Pomyślnie dostarczamy rozwiązania informatyczne dla rynku biznesowego wykorzystujące m.in. urządzania Kyocery, czy sprzęt do obsługi korespondencji Pitney Bowes. Chcemy postawić też na rynek klienta indywidualnego oferując mu usługę, na którą jest zapotrzebowanie, ale która nie jest jeszcze powszechna. Dzięki współpracy z firmą Zeccer, udostępniamy odbiorcom detalicznym zaawansowany sprzęt jako usługę. Chcemy dotrzeć do tych klientów, którzy nie są nastawieni na zakup sprzętu drukującego, a jedynie na sporadyczne jego użytkowanie. Zwłaszcza, że prognozy są optymistyczne - wzrasta grono osób zainteresowanych usługą szybkiego druku, która wpisuje się modelowo w filozofię gospodarki współdzielenia. Korzyści odniesie także firma Zeccer, która dzięki tej współpracy, zwiększy potencjał i rozwinie sieć samoobsługowych urządzeń drukujących" - powiedział prezes Michał Czeredys, cytowany w komunikacie.

"Zakładamy także zakup kolejnych udziałów w przypadku realizacji założonych celów biznesowych. Jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie pozyskanie Zeccera wzmocni nasz potencjał z korzyścią dla klientów i akcjonariuszy" - dodał prezes.

Spółka Zeccer funkcjonuje na rynku od 2014 r. Rozpoczęła działalność we Wrocławiu, gdzie dwóch założycieli stworzyło rozwiązanie umożliwiające studentom darmowy wydruk notatek czy prac zaliczeniowych. Bezpłatne wydruki zapewniały wpływy z reklam umieszczanych w stopkach. W kolejnych latach działalności Zeccer wprowadził opłaty w niskiej cenie i całkowicie zrezygnował z reklam. W 2016 r. nawiązał współpracę z firmą Arcus, która pozwoliła na rozszerzenie sieci urządzeń drukujących.

Jak tłumaczy spółka, dzięki usłudze Arcus Kyocera Zeccer, osoby zainteresowane wydrukiem, mogą wysłać dokumenty załączone w wiadomości e-mail na adres drukarki, a system zajmuje się pozostałymi elementami procesu. Istnieje także możliwość zlecenia druku poprzez skorzystanie ze strony zeccer.pl lub z darmowej aplikacji pobieranej na urządzenie mobilne Android. Twórcy systemu samoobsługowego druku zadbali o zapewnienie bezpieczeństwa przepływu informacji. Wszystkie elementy procesu przesyłania dokumentów do drukarek są szyfrowane, a pliki automatycznie usuwane tuż po wydrukowaniu. Opłatę za wydruk można uiścić na wiele wygodnych sposobów: SMS-em, Blik-iem, kartą płatniczą czy kredytową oraz za pomocą płatności online.

Grupa Arcus to jeden z największych na rynku dostawców inteligentnych rozwiązań oraz zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)