Prawodawstwo UE wymaga, aby do 2020 r. połowa wszystkich odpadów komunalnych była przeznaczona do ponownego użycia.

Te 14 krajów to: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Hiszpania.

Komisja Europejska poinformowała, że oferuje tym krajom pomoc, w tym techniczną, wsparcie z funduszy strukturalnych i wsparcie w wymianie najlepszych praktyk.

Dyrektywa w sprawie odpadów została ostatnio zmieniona. W nowelizacji wprowadzono do niej bardziej ambitne cele dotyczące procentowego udziału odpadów komunalnych przeznaczonych do recyklingu. Regulacje zakładają, że będzie to 55 proc. do 2025 r., 60 proc. do 2030 r. i 65 proc. przed 2035.

Komisja ma zamiar zorganizować wizyty kontrolne "na wysokim szczeblu" w państwach członkowskich, które nie są w stanie zrealizować celu dotyczącego odpadów komunalnych na 2020 r.

W 2016 r. na jednego obywatela UE przypadało średnio 480 kg odpadów komunalnych, z czego 46 proc. zostało poddanych recyklingowi lub kompostowaniu. Odpady komunalne stanowią jedynie około 10 proc. wszystkich odpadów wytwarzanych w UE, ale jest to jeden z najbardziej złożonych problemów m.in. ze względu na zróżnicowany skład. Wyzwaniem jest recykling tworzyw sztucznych, ponieważ tylko 40 proc. opakowań z tworzyw sztucznych poddaje się recyklingowi.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)