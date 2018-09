Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 1 proc. i wyniósł 2.280,6 pkt., obroty na walorach blue chipów w trakcie całej sesji wyniosły 651 mln zł. W momencie zakończenia sesji w Warszawie WIG20 osiągnął trzeci najmocniejszy wzrost w Europie. Poniedziałkowa sesja była pierwszą po oficjalnym wejściu w życie reklasyfikacji Polski do statusu rynku rozwiniętego przez FTSE Russell. Udział polskich spółek w koszyku FTSE Emerging Markets wynosił 1,33 proc., a w indeksie Developed Markets spadł do ok. 0,15 proc.

WIG poszedł w górę o 1,1 proc., do 58.887,5 pkt., sWIG80 nie odnotował praktycznie żadnych zmian i zakończył sesję niecały punkt powyżej poziomu odniesienia (11.602,2 pkt.).

Bardzo dobrą sesję mają za sobą średnie spółki, mWIG40 po wzroście o 1,8 proc. zakończył notowania na poziomie 4.145,1 pkt. Wzrostami w indeksie wyróżniły się Getin Noble Bank (+7,3 proc.), który 27 września opublikuje raport finansowy za II kwartał 2018 roku i ING BSK (+5,6 proc.).

"Pierwsza sesja w ramach grupy rynków rozwiniętych była więc udana, ale ciężko liczyć, żeby GPW na reklasyfikacji mogła korzystać każdego kolejnego dnia, szczególnie że nastroje na świecie już tak optymistyczne nie są, a po udanym minionym tygodniu wydaje się wracać dobrze znana niepewność" - uważa Łukasz Bugaj, analityk DM BOŚ.

Wśród blue chipów najmocniej zwyżkowała wycena CCC (+5,4 proc.), najmocniej w dół poszedł natomiast kurs CD Projektu (-3,3 proc.).

O 1,1 proc. spadła wartość akcji Banku Pekao, który w poniedziałek otworzył przedstawicielstwo w Londynie. Prezes Pekao, Michał Krupiński poinformował PAP Biznes, iż nie wyklucza, że w przyszłości powstanie w Londynie również oddział, przeznaczony dla klientów bankowości detalicznej oraz dla małych i średnich firm.

Spośród spółek mWIG40 drugi najmocniejszy wzrost zanotował AmRest (+5,8 proc.), mimo iż przez większość sesji kurs spółki znajdował się pod kreską. W piątek wieczorem spółka podała wyniki za drugi kwartał. AmRest miał w drugim kwartale 8,1 mln euro zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 7,9 mln euro przed rokiem i wobec konsensusu na poziomie 9,5 mln euro. Sprzedaż grupy wyniosła 364,2 mln euro i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami spółki. Zysk EBITDA grupy wyniósł 40,3 mln euro i był o 14,2 proc. wyższy niż przed rokiem, jednak okazał się o 2,1 proc. niższy od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

Zmian nie zanotował kurs Comarchu. Prezes spółki Janusz Filipiak powiedział PAP Biznes, że Comarch analizuje budowę własnego centrum danych pod Nowym Jorkiem ze względu na wysokie koszty obecnego wynajmu powierzchni w USA, a koszt tej inwestycji szacuje na około 10 mln USD.

Jeden z większych wzrostów na GPW zanotował Getin Holding (większościowy udziałowiec Idea Banku (+3,8 proc.) - jego kurs wzrósł o 19,2 proc., przy ponad 4 mln zł obrotów.

W momencie zamknięcia sesji w Warszawie, na zachodnioeuropejskich parkietach dominowały spadki. DAX tracił 0,5 proc., CAC szedł w dół o 0,4 proc., podobnie jak FTSE. Na Wall Street straty głównych indeksów oscylowały w okolicy 0,5 proc. (PAP Biznes)