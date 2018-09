ING Bank Śląski zaprezentował usługę Finansowanie Faktur na Finovate New York



Nowy Jork, 25.09.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski zaprezentował rozwiązanie Finansowanie Faktur na konferencji fintech Finovate w Nowym Jorku.

"ING dostarcza rozwiązania, które wspierają klientów w prowadzeniu biznesu, a także dają dodatkową wartość - są dostępne online. Dzięki temu klienci mogą załatwiać swoje sprawy finansowe szybko, bezpiecznie, bez wychodzenia z firmy, poświęcając swój czas na prowadzenie biznesu. Finansowanie faktur jest kolejnym rozwiązaniem, z którego klienci mogą korzystać niezależnie od miejsca, w którym się znajdują" - powiedział wiceprezes ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar korporacyjny Michał Bolesławski.

Usługa ING Finansowanie Faktur została wprowadzona przez spółkę ING Commercial Finance we współpracy z ING Bankiem Śląskim. Oferta jest skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności, działają na rynku od co najmniej 12 miesięcy i nie mają zaległości płatniczych.

ING Finansowanie Faktur to internetowy serwis umożliwiający małym firmom w prosty i szybki sposób utrzymać płynność finansową, zlecając faktury sprzedażowe do finansowania. Cały proces mikrofaktoringu jest w 100% online co pozwala uniknąć podpisywania umów, a przede wszystkim sfinansować fakturę bez wychodzenia z domu. Serwis stawia na przejrzystość. Koszt usługi można wyliczyć za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie.

"W tworzeniu ING Finansowanie Faktur uczestniczyli sami przedsiębiorcy, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady, pytając ich jakich usług potrzebują, z czego chcą korzystać i w jakiej formie. Współpraca z klientem, który określa swoje potrzeby biznesowe była kluczowa w dostarczeniu narzędzia dopasowanego do ich potrzeb" - wskazał Bolesławski.

"Faktoring, jako rozwiązanie wspomagające płynność finansową przedsiębiorstwa i usprawniające duże transakcje, jest najczęściej skierowane do większych firm. Małe firmy, mające nieregularne potrzeby finansowe, w swojej działalności korzystają z innych form zapewnienia płynności. Do tego oczekują szybkich i łatwych rozwiązań, z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów kontaktu, bez stałych opłat i prowizji. Nasza usługa ING Finansowanie Faktur w pełni odpowiada na te oczekiwania - powiedział prezes ING Commercial Finance Tomasz Mazurkiewicz.

Finovate to najważniejsza międzynarodowa konferencja poświęcona innowacjom w obszarze fintech. Najciekawsze rozwiązania i usługi z całego świata prezentują zarówno startupy, jak i uznane firmy technologiczne.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)