ING Commercial Finance chce umacniać się na pozycji lidera faktoringu



Nowy Jork, 25.09.2018 (ISBnews) - ING Commercial Finance chce umacniać pozycję lidera faktoringu dla dużych firm i zdobyć pozycję lidera mikrofaktoringu w Polsce, poinformował ISBnews prezes ING Commercial Finance Tomasz Mazurkiewicz.

"Jako firma faktoringowa zrealizowaliśmy łączne obroty w ub.r. rzędu 27,5 mld zł, co daje nam pozycję lidera. Faktoring jest najszybciej rosnącym produktem finansowym dla biznesu z dwucyfrową dynamiką od wielu lat. Póki co, nic nie wskazuje żeby rynek zwalniał. Po I półroczu 2018 pozostajemy numerem jeden pod względem wolumenu i będziemy dążyć do utrzymywania tej pozycji" - powiedział ISBnews Mazurkiewicz podczas konferencji Finovate w Nowym Jorku.

Wskazał, że mikrofaktoring to nowy segment, w który ING BSK inwestuje w ramach strategii budowania oferty do małych i średnich firm. Oferta banku w tym zakresie to ING Finansowanie Faktur. Bank zaprezentował usługę podczas konferencji fintech Finovate w Nowym Jorku.

"Cała nasza oferta ING Finansowanie Faktur jest online. Platforma jest otwarta dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko klientów banku. Praca edukacyjna w uświadamianiu małych i średnich firm potrwa, ale potencjalne wolumeny są ogromne. Jako pierwsi z dużych banków przygotowaliśmy dedykowaną ofertę i chcemy być w tym segmencie numerem jeden" - zapowiedział prezes ING Commercial Finance.

Dodał, że choć usługa jest nadal testowana, to ma już zarejestrowanych ok. 900 klientów przez 9 miesięcy działania (z kilkumilionowym wolumenem) przy ok. 2 tys. klientów w biznesie faktoringu.

W ramach rozwoju produktu przewiduje wprowadzenie m.in. uniwersalnej wtyczki umożliwiającej wpięcie usługi w rożne systemy. Kolejne inicjatywy w segmencie faktoringu w grupie ING BSK również są skoncentrowane na rozwiązaniach cyfrowych.

ING Bank Śląski zaprezentował rozwiązanie Finansowanie Faktur na konferencji fintech Finovate w Nowym Jorku.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)