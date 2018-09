Backlog Stalprofilu to ok. 450 mln zł na rynku rur, ok. 200 mln zł w gazociągach



Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień grupy Stalprofilu obejmował na koniec czerwca ok. 450 mln zł na rynku rur izolowanych (do realizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy) oraz ok. 200 mln zł na rynku budowy gazociągów, podała spółka.

"Pomimo silnej zagranicznej konkurencji, grupa kapitałowa Stalprofil S.A. pozyskuje dotychczas większość zamówień z rynku krajowego na izolowane wewnętrznie i zewnętrznie rury stalowe. Według stanu na 30.06.2018, grupa posiada bardzo duży portfel zamówień - na wartość około 450 mln zł - których realizacja przypada na najbliższe 12 miesięcy" - czytamy w raporcie.

Około 80% z tego stanowią zamówienia Gaz-Systemu, natomiast pozostała część, to inni odbiorcy, zarówno krajowi, jak i zagraniczni, dodano.

"Grupa posiada także, wart ok. 200 mln zł, portfel zamówień na rynku budowy gazociągów. Dzięki rozbudowanej sieci dostawców materiałów, w tym rur i taśm gorąco walcowanych oraz własnej nowoczesnej infrastrukturze produkcyjnej, grupa w najbliższym okresie jest w stanie utrzymać wysoką efektywność działalności w segmencie infrastruktury" - czytamy dalej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

