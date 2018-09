4Fun Media zakłada dwucyfrowy wzrost przychodów w 2018 i 2019 r.



Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Grupa 4Fun Media liczy na utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów w drugiej połowie 2018 r. i w 2019 r., poinformował prezes Ross Newens.

"Tradycyjnie najlepszy dla nas powinien być IV kw., kiedy sprzedaje się najwięcej reklam. Chcielibyśmy też utrzymać rentowność operacyjną przynajmniej na poziomie z pierwszego półrocza, kiedy wyniosła ona 22%" - powiedział Newens podczas konferencji prasowej.

Dodał, że największy potencjał wzrostu ma w najbliższych kwartałach segment digital out of home, który do końca przyszłego roku powinien podwoić przychody. Planowane jest m.in. uruchomienie wielkoformatowych ekranów w centrum Warszawy.

Spółka bardzo liczy na zwiększenie oglądalności i wpływów z reklam bez dodatkowych znaczących kosztów w związku z planowanym uruchomieniem niekodowanego kanału 4Fun Kids.

"Wiążemy duże nadzieje ze startem tego kanału, jest to bardzo perspektywiczny rynek, na którym dotychczas nie byliśmy obecni. Czekamy na decyzję koncesyjną KRRiT" - podsumował prezes.

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o.

