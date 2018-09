"Dziś rynek jest dość spokojny. Kurs eurozłotego oscyluje wokół poziomu 4,29. Rynki czekają na jutrzejsze posiedzenie Fedu i decyzję o podwyżkach stóp procentowych oraz sygnały co do dalszej perspektywy dla stóp procentowych zarówno w 2018 r. jak i kolejnych latach. W oczekiwaniu na to wydarzenie rynek pozostaje względnie stabilny" - powiedział PAP Biznes Jarosław Kosaty, strateg walutowy PKO BP.

"W naszym przekonaniu, jeżeli Fed utrzyma dotychczasową ścieżkę, czyli dwie podwyżki - łącznie z jutrzejszą - w 2018 r. oraz trzy w 2019 r., to powinien być to pozytywny sygnał dla dolara na globalnych rynkach oraz potencjalnie negatywny dla polskiego złotego oraz innych walut rynków wschodzących" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Zdaniem Arkadiusza Urbańskiego, analityka rynku długu z Banku Pekao, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem we wtorek oraz w środę jest stabilizacja krajowych SPW w oczekiwaniu na środową konferencję po posiedzeniu Fed.

"Dziś zmiany na rynku są właściwie żadne. Wynikać to może z tego, że inwestorzy na całym świecie oczekują na jutrzejsze posiedzenie Fedu. Co prawda podwyżka stóp jest w pełni wyceniania, natomiast w centrum uwagi znajdą się projekcje ekonomiczne. Każdy sygnał, który będzie w jakimś stopniu wskazywał, jakie będą kolejne działania Fedu i jak będzie wyglądała ścieżka stóp w przyszłości, może trochę zmieniać jeśli chodzi o wycenę aktywów" - powiedział PAP Biznes Urbański.

Według Urbańskiego, jastrzębi komunikat ze strony Fed może spowodować wzrost rentowności na rynkach bazowych, za którym podążają rentowności polskich SPW na długim końcu krzywej. W jego opinii, wzrost dochodowości na krajowym rynku długu nie powinien być jednak duży.

"Jeżeli Jerome Powell będzie się koncentrował na tym, że ożywienie w gospodarce jest kontynuowane i właśnie kontynuacja stopniowego podwyższania stóp jest najbardziej odpowiednia, to może to być (odebrane jako - PAP) ostrzejszy komunikat" - powiedział.

"Natomiast u nas silnym wsparciem dla obligacji jest perspektywa niskich podaży obligacji na aukcjach i perspektywa braku inflacji. O ile ostatnio na świecie postępuje tendencja wzrostowa rentowności, o tyle u nas zmiany są symboliczne. Nawet jeżeli Fed wyśle bardziej jastrzębi komunikat, to skala wzrostu rentowości może być bardziej umiarkowana niż na świecie (...). Nasze papiery nie powinny się szczególnie źle zachowywać nawet jeśli Fed zaostrzy retorykę" - dodał.

wtorek wtorek poniedziałek 16.50 9.35 16.00 EUR/PLN 4,2910 4,2939 4,3031 USD/PLN 3,6432 3,6528 3,6454 CHF/PLN 3,7747 3,7817 3,8011 EUR/USD 1,1778 1,1755 1,1804 DS1020 1,55 1,56 1,56 DS1023 2,55 2,55 2,56 WS0428 3,26 3,27 3,27

(PAP Biznes)