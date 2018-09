WIG20 wzrósł na zamknięciu o 0,42 proc. do 2.290 pkt. Indeks blue chipów osiągnął dzienne maksimum ok. godz. 13.00 wzrastając do 2.309 pkt.

WIG zwyżkował o 0,37 proc. do 59.106 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,31 proc. do 4.158 pkt., a sWIG80 zyskał 0,22 proc. i wyniósł 11.627 pkt.

Na zachodnich giełdach ok. godz. 17.00, kiedy zakończyła się sesja na GPW, DAX i CAC zwyżkowały o ok. 0,1 proc., a FTSE rósł o 0,6 proc.

"Warto zwrócić uwagę na bardzo pozytywny obraz średnich spółek, które w ostatnim czasie dynamicznie odreagowały osiągając poziom ważnego oporu. Brak reakcji podaży również pozwala na optymizm, jeżeli chodzi o następne dni" - powiedział PAP Biznes Bartosz Kulesza, makler z CDM Pekao.

Zdaniem Joanny Olszewskiej, dyrektora zarządzającego AgioFunds TFI, gdyby sygnały płynące z Fed po zakończeniu posiedzenia w środę osłabiły dolara, byłby to bardzo pozytywny impuls dla rynków wschodzących i z pewnością mógłby na tym skorzystać warszawski parkiet.

"Być może kontynuacja zwyżki indeksu największych spółek poprawiłaby nastroje także w pozostałych segmentach naszego rynku. W przypadku części średnich spółek już od pewnego czasu widoczne są sygnały, że wcześniejsza przecena jest w stanie mobilizować inwestorów do zakupów akcji" - napisała w komentarzu.

"W dalszej kolejności można by spodziewać się wzrostu selektywnego zainteresowania walorami mniejszych firm. W każdym razie szanse na to, że pod koniec roku indeksy będą na wyższych niż obecnie poziomach, mogłyby wyraźnie się zwiększyć. Amerykańska waluta traci na wartości już od połowy sierpnia, niewykluczone więc, że po posiedzeniu Fed ta tendencja będzie kontynuowana" - dodała.

Obroty na GPW wyniosły we wtorek 791 mln zł, z czego ok. 653 mln zł na akcjach spółek z WIG20. Liderem obrotów był PKN Orlen (118 mln zł), którego kurs spadł na zamknięciu o 0,5 proc.

Wśród blue chipów najmocniej zwyżkowały notowania Tauronu (+3,9 proc.) oraz mBanku (+4,1 proc.), którego wycena rosła czwartą sesję z rzędu.

Liderem spadków były natomiast notowania CCC (-4,8 proc.).

Wśród średnich spółek (z mWIG40) najmocniej zwyżkowały wyceny Polimeksu Mostostal (+3,9 proc.) oraz AmRestu (+3,7 proc.), którego kurs rósł czwarty dzień z rzędu. Liderem zniżek na zamknięciu była natomiast Netia (-4,6 proc.).

Na szerokim rynku najmocniej, bo o 9,8 proc., wzrosły notowania Trakcji. (PAP Biznes)