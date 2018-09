W.Brytania: Premier May wykluczyła przedterminowe wybory parlamentarne

Źródło: PAP

Brytyjska premier Theresa May wykluczyła we wtorek ogłoszenie w najbliższych miesiącach przedterminowych wyborów parlamentarnych, podkreślając, że "nie byłoby to w interesie narodowym" Wielkiej Brytanii. To odpowiedź na weekendowe spekulacje medialne w tej sprawie.