Według prokuratury 27-letni Ji Chaoqun został oskarżony o świadome działanie na terenie USA jako przedstawiciel obcego rządu. Rzekomo pracował dla wysokiej rangi oficerów chińskiego wywiadu i miał za zadanie dostarczać informacji o ośmiu obywatelach USA w celu ich ewentualnej rekrutacji.

Jeśli szpiegostwo zostanie udwodnione Chińczykowi, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Obecnie Ji przebywa w areszcie, a o sprawie powiadomiomy został już chiński konsulat.

Ji przyjechał do USA w 2013 roku na podstawie wizy studenckiej, aby studiować inżynierię w Illinois Institute of Technology w Chicago. Następnie w 2016 roku zaciągnął się do rezerw wojskowych USA. (PAP)