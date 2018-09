Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,26 proc. do 26.492,21 pkt.

Indeks S&P 500 spadł o 0,13 proc. do 2.915,56 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę o 0,18 proc. do 8.007,47 pkt.

Akcje Facebooka potaniały o ok. 0,4 proc., po doniesieniach medialnych, że założyciele Instagrama Kevin Systrom i Mike Krieger na stałe opuszczają spółkę zarządzaną przez Facebooka, ze względu na rozbieżność opinii z CEO Facebooka Markiem Zuckerbergiem odnośnie przyszłości fotograficznej platformy społecznościowej.

Walory grupy modowej Michael Kors poszły w górę o prawie 2 proc. w reakcji na doniesienia o przejęciu włoskiego domu mody Versace za 2,12 mld dolarów. Michael Kors chce poszerzyć portfel marek, po tym jak w zeszłym roku przejął brytyjskiego producenta szpilek Jimmy Choo za 1,2 mld USD.

Notowania na giełdach europejskich zakończyły się wzrostami indeksów. Na zamknięciu Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,27 proc., niemiecki DAX zwyżkował o 0,19 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,05 proc., a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,66 proc.

Peter Praet z EBC starał się we wtorek tonować reakcje na poniedziałkowe słowa prezesa EBC Mario Draghiego o "energicznym wzroście inflacji bazowej". Słowa Draghiego zostały odebrane przez rynki jako dość jastrzębie, mogące zapowiadać zmianę podejścia EBC do polityki monetarnej.

"Widziałem wczorajsze reakcje rynków na słowa Draghiego, aczkolwiek cofnęły się one trochę później. Myślę, że wycofanie było słuszne, ponieważ nie wydaje mi się, aby w komunikacie prezesa EBC pojawiło się coś nowego. Ogólnie rzecz biorąc, presja inflacyjna pozostaje przytłumiona - minie sporo czasu zanim zbliżymy się do 2-proc. inflacji" - powiedział Praet.

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie amerykańskiego banku centralnego. W środę o 20.00 Fed ogłosi decyzję ws. stóp procentowych oraz przedstawi projekcje makroekonomiczne. Oczekiwania rynkowe wskazują na podwyżkę głównej stopy procentowej o 25 pb do 2,00-2,25 proc.

"Oczekiwana jest kolejna podwyżka stóp w USA. Niemniej, jest ona w dużej mierze uwzględniona już w notowaniach kursów walutowych, więc jej przełożenie na rynek może być względnie niewielkie" - oceniła analityczka Domu Maklerskiego BOŚ Dorota Sierakowska.

W USA we wtorek podano odczyty kilku wskaźników makro. Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł we wrześniu do najwyższego poziomu od 18 lat, osiągając 138,4 pkt. Oczekiwano 132,1 pkt. Wyższy od oczekiwań był też wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed, który wzrósł w IX do 29 pkt. wobec 24 pkt. w sierpniu.

Mniej optymistyczne wiadomości płyną z rynku nieruchomości USA. Ceny domów w 20 największych miastach USA rosną w najniższym tempie od roku. Indeks cen domów S&P/Case-Shiller w USA w lipcu wzrósł o 5,92 proc. rdr wobec 6,36 proc. rdr miesiąc wcześniej. Z kolei indeks cen nieruchomości FHFA, informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, wyniósł w lipcu 0,2 proc. mdm. Oczekiwano wzrostu o 0,3 proc.

„Spowolnienie na rynku nieruchomości jest powszechne” – powiedział prezes komitetu indeksu S&P/Case-Shiller.

Prezydent USA Donald Trump powiedział podczas wtorkowego wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, że "brak równowagi w bilansie handlowym z Chinami jest nie do zaakceptowania". Trump wezwał do "sprawiedliwej i zrównoważonej" wymiany handlowej.

Wiceminister handlu ChRL Wang Shouwen oświadczył we wtorek, że Chiny są gotowe wznowić rokowania handlowe z USA, ale trudno jest negocjować, "gdy Waszyngton przystawia nam nóż do gardła".

Władze USA wprowadziły w poniedziałek cła na kolejne chińskie towary warte 200 mld dolarów rocznie, na co Chiny odpowiedziały odwetowymi taryfami na amerykański eksport za 60 mld dolarów rocznie.

Sekretarz ds. handlu USA Robert Lighthizer stwierdził we wtorek, że Stany Zjednoczone są gotowe podpisać porozumienie NAFTA z Meksykiem, bez Kanady.

„Globalna wojna handlowa na pełną skalę miałaby daleko idące skutki dla światowego wzrostu gospodarczego; wszyscy byliby w niej przegrani” - ostrzegł we wtorek w Berlinie szef Światowej Organizacji Handlu (WTO) Roberto Azevedo.

USA oficjalnie podpisały umowę o wolnym handlu z Koreą Południową. To pierwsza umowa handlowa sfinalizowana przez prezydenta Trumpa od czasu objęcia urzędu. (PAP Biznes)