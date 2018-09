ONZ: Prezydent Duda spotkał się z królem Jordanii

Źródło: PAP

Wojna w Syrii oraz problem uchodźców i ich powrotu do ojczyzny były tematami spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z królem Jordanii Abdullahem II, do którego doszło we wtorek w Nowym Jorku na marginesie 73. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.