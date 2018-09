KUKE spodziewa się spowolnienia wzrostu eksportu do 7-7,5% r: r w 2018 r.



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Spowolnienie dynamiki wzrostu eksportu z Polski względem 2017 r. ma realne szanse być w 2018 r. płytsze, niż szacowano wcześniej i wyniesie ok. 7-7,5%, prognozuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

"Na podstawie najbardziej aktualnych wyników eksportu publikowanych przez NBP, GUS, analiz rynkowych oraz informacji wewnętrznej KUKE odnośnie zapotrzebowania klientów na ubezpieczenie - KUKE spodziewa się, iż spowolnienie dynamiki wzrostu eksportu z Polski względem 2017 r. ma realne szanse być w 2018 r. płytsze, niż szacowano wcześniej i wyniesie ok. 7-7,5%" - czytamy w stanowisku przesłanym ISBnews.

W marcu br. prezes KUKE Janusz Władyczak mówił ISBnews, że Korporacja prognozuje, iż dynamika wzrostu eksportu z Polski spowolni w tym roku do ok. 6-7%.

Na początku sierpnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dane ostateczne, według których eksport wzrósł o 11,8 r/r do 206,6 mld euro w 2017 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 13,9% r/r do 206,1 mld euro.

Według danych GUS, w I poł. 2018 r. eksport wzrósł o 5,7% r/r do 107,6 mld euro, zaś import wzrósł w tym okresie o 7,9% r/r do 108,8 mld euro.

Odnosząc się do danych GUS za I poł. 2018 r., Władyczak wskazał, że pokazują one kolejne zwiększenie polskiego eksportu - zarówno w ujęciu globalnym, jak i do poszczególnych rejonów świata. Dla przykładu eksport do UE w ciągu 6 miesięcy 2018 wzrósł o 6,1% r/r, w tym do Niemiec o 8,7%, Francji o 7%, oraz Czech o 4,2%. Natomiast eksport na rynki poza unijne zwyżkował o 4,5%

"Utrzymanie takiej dynamiki eksportu, a jednocześnie jego przewagi nad importem - co jest istotne dla gospodarki - wymaga aktywnego wsparcia przedsiębiorców. Polskie firmy dostarczają produkty i usługi najwyższej jakości. Do udanej ekspansji zagranicznej potrzebują wsparcia ze strony państwa, skutecznych narzędzi zabezpieczających i wiedzy. KUKE wie, że rynki eksportowe są różne i na każdym czekają inne trudności czy zagrożenia, a opóźnienia płatności mogą znacząco osłabić pozycję polskich firm nie tylko za granicą, ale też i na rynku rodzimym. Właśnie, dlatego nieustająco edukujemy przedsiębiorców na temat potencjalnych ryzyk, instrumentów finansowych i różnic kulturowych. W ramach bezpłatnego cyklu konferencji Polski Czempion - w 5 miastach Polski - KUKE podzieli się wiedzą na temat ograniczania ryzyka w działaniach eksportowych" - powiedział Władyczak, cytowany w dzisiejszym komunikacie.

W ramach II edycji spotkań Polski Czempion organizowanych przez PwC przy współpracy z Bankiem PKO BP i PAIH, KUKE wystąpi w panelu "Bezpieczeństwo wychodzenia na rynki zagraniczne - minimalizacja ryzyka, aspekty podatkowe i prawne", z prelekcją na temat: Ryzyka działań inwestycyjnych i eksportowych na nowych rynkach i sposoby ich ograniczenia. Tegoroczna edycja obejmie 5 miast: Poznań, Kraków, Gdańsk, Wrocław i Lublin. Pierwsze spotkanie już 26 września w Poznaniu, podano w materiale.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

(ISBnews)