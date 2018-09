BIG InfoMonitor: Długi czynszowe wyniosły 138 mln zł na koniec sierpnia



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Łączna kwota długów czynszowych osób i firm zgromadzonych w BIG InfoMonitor wyniosła 137,85 mln zł na koniec sierpnia 2018 r. Średnia kwota niezapłaconego czynszu to dla firm prawie 53,5 tys. zł, a dla osób fizycznych 12,3 tys. zł.

"Choć łączna liczba dłużników czynszowych firm i konsumentów od marca do sierpnia tego roku spadła, to jednak kwota zaległości poszła w górę. Stało się to za sprawą przedsiębiorców 'oszczędzających' na opłatach za lokal, ich długi zwiększyły się w tym czasie o 10%. Obecnie liczba dłużników wpisanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do BIG InfoMonitor, to łącznie 9 697 osób i firm. Suma ich zaległości wynosi 137 845 370 zł" - czytamy w materiale.

Najwięcej z kwoty zadłużenia - 25,3% - przypada na Mazowsze

"Następne jest województwo warmińsko-mazurskie z prawie 17-proc. udziałem w długach czynszowych. Sporą cześć zadłużenia zgromadziły też firmy i mieszkańcy z województwa kujawsko-pomorskiego - ponad 12% oraz dolnośląskiego - ponad 10%. Wśród miast dominują: Warszawa - 29 414 350 zł zaległości, Elbląg - 19 898 465 zł, Bydgoszcz - 15 592 782 zł i Legnica - 10 995 339 zł. Nieco dalej w niechlubnym rankingu uplasowały się: Zielona Góra - 3 534 594 zł, Poznań - 2 520 570 zł, Pabianice - 2 309 844 zł oraz Chełm - 2 240 820 zł" - czytamy dalej.

Najczęściej nie płacą rachunków za czynsze osoby od 45 do 64 lat. Stanowią one ponad 45% wszystkich dłużników, podano także.

"W porównaniu z danymi z końca marca, w każdym przedziale wiekowym odnotowano spadki liczby niepłacących. Największy spadek miał miejsce wśród osób w wieku 25-34 lat - w sumie o 160 osób. Poprawę widać też w grupie pań między 55. a 64. rokiem życia - o 91 osób oraz w grupie panów między 25. a 34. rokiem życia - o 89 osób" - wskazano w materiale.

(ISBnews)