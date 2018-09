Vistula Group liczy na dwucyfrowy wzrost przychodów, stabilną marżę w 2018 r.



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Vistula Group planuje osiągnięcie w tym roku dwucyfrowego wzrostu przychodów oraz stabilnej marży brutto na poziomie roku 2017 roku, podała spółka. Grupa chce w tym roku zwiększyć powierzchnię sprzedaży o ok. 9% r/r.

Wzrost przychodów i stabilizacja marży mają być efektem m.in. wszechstronnego rozwoju oferty produktowej, zwiększenia powierzchni sprzedaży w segmencie odzieżowym i jubilerskim, w tym w szczególności w modelu franczyzowym, dynamicznego rozwoju sprzedaży online w obu segmentach oraz dalszej poprawy efektywności sprzedaży z m2, podano w raporcie półrocznym.

W I poł. 2018 r. skonsolidowane przychody wzrosły o 14,7% r/r do 353,4 mln zł. Marża brutto segmentu odzieżowego zmniejszyła się o 0,8 pkt proc. r/r do poziomu 50,1%, a segmentu jubilerskiego - spadła o 1,3 pkt proc. r/r do 51%.

Kolejny cel na ten rok to "uzyskanie dynamiki wzrostu zysku netto wyższej niż planowana dynamika wzrostu sprzedaży grupy kapitałowej; m. in. poprzez utrzymanie dyscypliny wzrostu kosztów operacyjnych na m2 powierzchni handlowej".

Grupa chce przekroczyć poziom łącznie 450 salonów stacjonarnych wszystkich marek odzieżowych oraz segmentu jubilerskiego poprzez otwarcie 42 nowych salonów własnych i franczyzowych o łącznej powierzchni około 3 tys. m2 netto, co zapewni wzrost powierzchni sprzedaży netto w grupie kapitałowej o ok. 9%.

"W bieżącym roku ponad połowa wszystkich planowanych otwarć nowych salonów stacjonarnych zrealizowana zostanie w modelu franczyzowym. Na rozwój sieci detalicznej, rewitalizacje najważniejszych lokali handlowych oraz pozostałe inwestycje w 2018 roku przeznaczona zostanie kwota około 20 mln zł" - czytamy dalej.

Vistula Group liczy też na ok. 50% wzrostu przychodów grupy z kanału internetowego, a sprzedaż online na koniec 2018 r. ma przekroczyć 10% przychodów grupy.

Na koniec I półrocza 2018 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do ok. 33,9 tys. m2 z 31,3 tys. m2 rok wcześniej. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 7% (do 24,9 tys. m2), natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 12% (do 9 tys. m2).

"Na koniec I półrocza 2018 roku grupa kapitałowa posiadała sieć sprzedaży detalicznej liczącą 421 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler i W.Kruk. Spośród funkcjonujących salonów grupa jest właścicielem tylko 2 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji grupa korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych" - napisano także w raporcie.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 686 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)