Klabater planuje debiut na rynku NewConnect na początku 2019 r.



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Klabater planuje debiut na rynku NewConnect na początku 2019 r., a w tym roku spółka zamierza pozyskać dodatkowy kapitał poprzez prywatną emisję akcji, poinformowali przedstawiciele spółki.

"W tym roku chcemy pozyskać środki z pre-IPO, a na początku 2019 roku planujemy debiut na rynku NewConnect" - powiedział współwłaściciel spółki Robert Wesołowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że spółka oczekuje podwojenia przychodów w 2018 r. wobec 2017 r. i planuje także trzykrotny wzrost przychodów w latach 2019-2020.

"Do 2020 r. zamierzamy wydawać co najmniej 10-12 tytułów w modelu wydawniczym, w tym 3 premiery planowane do końca roku oraz 2-3 tytuły oparte o własne wykupione IP. Pierwszym jest gra 'Crossroads Inn'. Aby osiągnąć ten cel, planujemy pozyskanie teraz kapitału z prywatnej emisji akcji, potem planujemy debiut na NewConnect, a docelowo przejście na główny rynek GPW" - powiedział Wesołowski.

Według niego, pierwsze całościowe wyniki finansowe za ten roku spółka ze względu na trwające przekształcenia będzie mogła przedstawić na początku przyszłego roku. "W przypadku planowanego pre-IPO inwestorzy przede wszystkim poznają naszą dotychczasową działalność i prognozy na kolejne lata" - dodał Wesołowski.

Wskazał też, że obecnie obroty są szacowane na poziomie kilku milionów, a rentowność wynosi na poziomie około 30-40%.

Obecnie 100% akcji należy do obu właścicieli: Michała Gembickiego i Roberta Wesołowskiego.

"Ta pierwsza planowana emisja nie będzie dużą emisją, ale nie mamy ostatecznej decyzji, jaki to będzie dokładnie procent akcji. Po rozmowach z potencjalnymi inwestorami będziemy mogli ujawnić jaką kwotę chcielibyśmy pozyskać. Myślę, że będziemy ją znali z końcem tego tygodnia" - dodał Michał Gembicki.

"Grę 'Regalie', która była naszą pierwszą grą planujemy wydać także na PC. Z kolei grę 'Heliborne' do dzisiaj na PC sprzedaliśmy w 50 tys. szt. i 70 tys. szt. samych dodatków do tej gry. Do tej pory nasze portfolio to 4 gry, w tym gra 'Apocalipsis', która będzie wydana także na konsole" - powiedział Wesołowski.

Gembicki zapowiedział, że spółka w najbliższych latach chce skupić się m.in. na grze "Skyhill 2".

"Będzie to nasze największe wydanie, a warto zauważyć, że pierwsza część tej gry sprzedała się w 200 tys. egzemplarzy. My możemy teraz bardzo łatwo dotrzeć do tych klientów, którzy zakupili pierwszą część. Zakładamy to jako nasz hit w przyszłym roku" - dodał Gembicki.

Kolejną planowaną grą jest "Zodiac", która przygotowywana jest przez firmę znaną z produkcji gry "Apocalipsis" i wydana zostanie ona na wszystkie konsole. "Nasze własne studio pracuje nad naszą własną grą 'Crossroads Inn' i planujemy ją wydać w przyszłym roku" - dodał Gembicki.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP.pl.

