Minister wziął w środę w Katowicach udział w panelu inaugurującym Europejskie Forum Technologiczne, które jest częścią kongresu Nowy Przemysł Expo. "Powodów, dla których minister zdrowia uczestniczy w forum poświęconym innowacjom, jest wiele. Na zdrowie w latach 2016-2024 wydamy blisko 830 mld zł. To jest gigantyczny obszar gospodarki, który bezpośrednio dotyka człowieka" - powiedział Szumowski.

"Medycyna i ochrona zdrowia jest jednym z obszarów, które ma chyba najszybszy i najbardziej bezpośredni oddźwięk od innowacji do człowieka" – dodał.

Wspomniał o planach powołania Agencji Badań Medycznych. Projekt odpowiedniej ustawy trafił niedawno do konsultacji. Resort ocenia, że może być procedowany w Sejmie w listopadzie. Celem działalności Agencji będzie finansowanie projektów badawczych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wyłonionych w drodze konkursu, oraz zlecanie prowadzenia badań naukowych określonym podmiotom. Ponadto Agencja będzie zlecała badania z dziedziny zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia.

"Potrzebujemy jeszcze czegoś, co teraz tworzymy i co teraz jest właśnie w konsultacjach, czyli Agencji Badań Medycznych, co by implementowało te nowoczesne, wymyślone na terenie Polski cząsteczki, technologie do kliniki, żeby sprawdzić, czy to naprawdę działa. Wiemy, że ten element jest niezwykle istotny, jest jednym z elementów innowacji. Tutaj bardzo liczę na nową perspektywę finansową (Unii Europejskiej - PAP), żeby ten element kliniczny w medycynie nie był pomijany jako element innowacji. Nie ma innowacji bez wdrożenia, a w medycynie wdrożenie to jest implementacja kliniczna, a znowu nie możemy czegoś zaproponować wszystkim pacjentom, jeśli tego najpierw nie sprawdzimy, czy to naprawdę działa" - argumentował minister.

Przypomniał, że w ubiegłym roku premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem zdecydowali o przeznaczeniu prawie 0,5 mld zł na biotechnologię. "Ogromnie się cieszę, bo to podstawa do wyrastania nowych firm, nowych technologii, innowacji, które później skutkują innowacjami w farmakologii i zdrowiu" - podkreślił Szumowski.

"To jest rynek blisko 100 mld zł rocznie – wydajemy publiczne pieniądze na zdrowie Polaków. Jeżeli nie będziemy mieli innowacyjnych narzędzi do oceny, jak te pieniądze wydać, w jaki sposób je przeznaczyć i w jaki sposób redystrybuować, to nigdy nie osiągniemy efektu w postaci poprawy szczęścia i dobrobytu pacjentów" - powiedział.

"W obszarze zdrowia musimy mieć narzędzia, które pozwolą zdigitalizować, zinformatyzować i obudować obszar zdrowia również nowoczesnymi technologiami i to robimy. Wprowadzamy e-receptę, internetowe konto pacjenta, wymianę danych pomiędzy choćby ZUS a NFZ, tego do tej pory nie było. To jest big data, bez tego nie będzie medycyny i to widzimy wszędzie" - podsumował minister zdrowia.(PAP)

autorka: Anna Gumułka