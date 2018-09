Szef resortu środowiska poinformował w środę na konferencji prasowej w podwarszawskim Halinowie (Mazowieckie), że "lada dzień" do sądu rejestrowego powinien wpłynąć wniosek o rejestrację spółki Polskie Domy Drewniane.

"Po wejściu w życie ustawy (nowela Prawa ochrony środowiska weszła w życie 11 września - PAP) intensywnie przystąpiliśmy do opracowywania statutu spółki. Lada dzień trafi do sądu rejestrowego" - powiedział minister.

Jego zdaniem w ciągu miesiąca spółka powinna zostać zarejestrowana przez sąd, tak by "formalnie zacząć funkcjonować" na przełomie października i listopada.

Spółkę Polskie Domy Drewniane utworzą: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Bank Ochrony Środowiska. Jej celem ma być wsparcie budownictwa w Polsce z wykorzystaniem energooszczędnych technologii drewnianych. W latach 2018-2022 w budynkach wielorodzinnych ma powstać 11 tys. mieszkań, a w zabudowie jednorodzinnej - 950 mieszkań.

Minister podpisał w środę porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Energooszczędne Domy Gotowe i Stowarzyszeniem Centrum Drewna w Czarnej Wodzie w ramach programu strategicznego budownictwa drewnianego. Na mocy umowy stowarzyszenia te zadeklarowały m.in. dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem w zakresie budownictwa drewnianego.

Według Kowalczyka budownictwo drewniane w Polsce ma przyszłość. Wskazał, że takie budynki powstają najczęściej z modułów, dzięki czemu można je szybciej stawiać. Ich energooszczędność z kolei powoduje, że są tańsze w eksploatacji.

Budownictwo drewniane ważne też jest z punktu widzenia ochrony klimatu - przekonywał Kowalczyk. Drewno bowiem wiąże dwutlenek węgla, a jeden metr sześcienny drewna to zmagazynowana tona CO2. Spalając drewno, uwalniamy zmagazynowany w nim CO2 do atmosfery. "Najskuteczniejsza metoda ochrony klimatu to pochłanianie CO2 przez las i +wiązanie+ go przez konstrukcje drewniane. Ważne jest, by to budownictwo rozwijało się coraz szybciej" - ocenił szef resortu środowiska.

Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski poinformował podczas konferencji, że dzięki wsparciu rządu w Józefinie powstanie nowoczesny, energooszczędny żłobek, wybudowany w technologii budownictwa drewnianego. Gmina w ramach programu Maluch plus otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 mln zł. Cała inwestycja kosztować będzie 5 mln zł i ma być gotowa do końca br. Placówka będzie przeznaczona dla 100 dzieci w wieku od 1 do 4 lat.