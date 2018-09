Famur: PBSz będzie mogło pozostać w strukturach dawnego Kopeksu



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - W przypadku niedojścia do skutku sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), PBSz pozostanie w strukturach Primetech (d. Kopex), poinformował prezes Famuru Mirosław Bendzera.

"Aktualnie jesteśmy w procesie dezinwestycji. Są rozmowy z JSW na temat zakupu PBSz jako całej spółki. Jesteśmy na etapie realizacji term sheetu. Trudno powiedzieć, w jakim kierunku to będzie ewoluowało. Trzeba mieć scenariusz alternatywny - gdyby to się nie zrealizowało, to PBSz nadal będzie funkcjonował w strukturze Kopeksu jako aktywo skupiające się na prowadzeniu drążeń szybowych i chodnikowych" - powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej. Podkreślił jednak, że na razie założenia term sheet są realizowane zgodnie z planem.

Wcześniej podczas konferencji zaznaczał, że gdyby uwzględnić przychody PBSz, zakładany w strategii na lata 2019-2023 poziom przychodów Famuru - 2,5-2,7 mld zł - zwiększyłby się do ok. 3 mld zł.

"Kopex się nadal będzie skupiał na działalności serwisowej. Nie zakładamy żadnych zmian w obszarze funkcjonowania operacyjnego. Główne obszary będą kontynuowane" - dodał prezes.

Wskazał, że obecnie nie ma planów dotyczących ewentualnego delistingu Kopeksu.

W połowie lipca JSW podpisała z Kopeksem oraz PBSz dokument (tzw. term sheet) obejmujący podstawowe warunki transakcji zakupu przez JSW pakietu 95,01% akcji PBSz.

Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury, inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)