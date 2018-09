Polwax nie dotrzymał poziomu EBITDA wymaganego w umowie z ING BSK



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Polwax nie dotrzymał poziomu EBITDA za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., wymaganego w umowie kredytowej z ING Bankiem Śląskim, podała spółka. Bank powstrzymał się od wykonywania uprawnień wynikających z naruszenia umowy.

"Spółka informuje, że nie dotrzymała wymaganego w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. poziomu EBITDA za okres badania od dnia 1.07.2017 roku do dnia 30.06.2018 roku" – czytamy w opóźnionej informacji poufnej.

23 lipca 2018 roku, po przeanalizowaniu wstępnych danych finansowych za I poł. 2018 roku spółka przekazała bankowi pismo z informacją o przewidywanym nie dotrzymaniu wymaganego w umowie kredytowej poziomu EBITDA.

"W dniu 26 września 2018 roku spółka uzyskała stanowisko banku kredytującego, w którym bank poinformował o powstrzymaniu się przez kredytodawcę od wykonywania uprawnień w związku z naruszeniem umowy polegającym na naruszeniu przez kredytobiorcę zobowiązania do utrzymania wskaźnika EBITDA na poziomie określonym zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej za okres badania od dnia 1.07.2017r. do dnia 30.06.2018r. i jednoczesne zobowiązanie kredytobiorcy do powstrzymania się od składania dyspozycji udostępnienia kredytu inwestycyjnego w zakresie drugiej transzy i trzeciej transzy oraz w ramach pierwszej transzy z przeznaczeniem innym niż rozliczenie akredytywy otwartej w ramach tej transzy do chwili zawarcia odrębnego porozumienia pomiędzy stronami" – czytamy dalej.

Polwax w dalszym ciągu ma do dyspozycji pierwszą transzę ww. kredytu w formie akredytywy w wysokości 6,5 mln euro, z której uruchomił już 4,1 mln euro, natomiast w najbliższych dniach wykorzysta pozostałą kwotę transzy, tj. 2,4 mln euro.

"Ponadto bank przedłużył umowę kredytową zapadającą na 25 września 2018 roku w zakresie kredytu wieloproduktowego do dnia 25 grudnia 2018 roku na dotychczasowych warunkach. W tym okresie bank kredytujący i spółka wypracują warunki na jakich umowa będzie przedłużona na kolejny okres" – podano także.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)