Klabater i Punch Punk Games mają umowy na dwa nowe projekty



Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Klabater i studio Punch Punk Games podpisały umowy wydawniczo-produkcyjne na dwa nowe projekty: 'This is Zodiak Speaking' i jeszcze nieogłoszoną produkcję z gatunku top down stealth - shooter. Premiera 'This is Zodiak Speaking' planowana jest na 2019 rok, a drugi tytuł trafi na rynek rok później, podał Klabater.

"'This is Zodiak Speaking' to gra z gatunku thriller psychologiczny, oparta na prawdziwej, popkulturowej historii seryjnego mordercy ze Stanów Zjednoczonych, o pseudonimie Zodiak. Choć policja, jak i osoby badające popełnione przez niego morderstwa wytypowały kilku podejrzanych, nigdy nikomu nie postawiono zarzutów" - czytamy w komunikacie.

Reżyser gry i producent studia Punch Punk Games Krzysztof Grudziński wyjaśnia, że historia Zodiaka to podróż po Stanach Zjednoczonych lat 60. i 70., które są pokazywane w stylizacji gry.

"Zadbaliśmy o stylizowaną, oryginalną grafikę i gameplay o detektywistycznej formule, która nawiązuje do znanych hitów, takich jak: Ethan Carter, Soma, czy Virginia. Nasza gra nie będzie typowym walkingsimem, gracz zmierzy się z silnym wrogiem i ciekawymi wyborami, które zdecydują o ostatecznym zakończeniu rozgrywki" - powiedział Grudziński.

Twórcą scenariusza jest znany pisarz Łukasz Orbitowski, laureat Paszportu Polityki, nominowany do nagrody Nike.

"Historie oparte na faktach, z odniesieniem do rzeczywistości, mają olbrzymi potencjał komercyjny i duże grono odbiorców. Zodiak to silna amerykańska historia, wciąż żywa na rynku amerykańskim, który– co ważne – ma ogromny wpływ na światową kulturę. Zodiak fascynuje, jest 'mitem'. Gracz może przeniknąć do tego świata, dzięki stylizowanej grafice gry i filmowo zbudowanymi postaciami. Z pewnością ten tytuł będzie jednym z najciekawszych w naszym portfolio" - dodał prezes Klabatera Michał Gembicki.

Twórcy gry w nowoczesnej szacie graficznej odtwarzają wybrane miejsca Stanów Zjednoczonych, w których grasował Zodiak. Premiera planowana jest w 2019 roku na komputery osobiste PC i konsole obecnej generacji.

"Druga umowa wydawniczo-produkcyjna dotyczy nieogłoszonego jeszcze tytułu, z popularnego gatunku top-down stealth - shooter. Gra będzie charakteryzowała się unikatowym stylem graficznym, charakterystycznym dla gier studia Punch Punk Games. Na rynek trafi w 2020 roku. Producent i wydawca tytułu nie zdradzają na tym etapie dodatkowych informacji – podadzą je bliżej premiery gry" - czytamy także w materiale.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP.pl.

(ISBnews)