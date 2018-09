"Przy tym wzroście cen i wzroście wartości CO2, my jesteśmy gotowi od dzisiaj przystąpić do rozmów z członkami [Izby] na temat pięcio-, dziesięcio-, piętnastoletnich umów na stałą cenę, które by zabezpieczały stabilność działania na przyszłość i oferowały energię w niższych wartościach niż to wynika z dzisiejszych cen rynkowych" - powiedział Zieleźny podczas panelu na Kongresie Nowego Przemysłuw Katowicach, komentując wypowiedź prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej o wysokich kosztach energii.



"Przy tych parametrach, które mamy dzisiaj, odnawialne źródła energii powoli zaczynają się spinać bez wsparcia" - dodał prezes.



Dodał, że Polenergia z zainteresowaniem przyjrzy się planowanym na ten rok aukcjom OZE.



"Może się okazać, że nie będzie to odległe od dzisiejszych parametrów rynkowych" - powiedział.



Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.