"To jest nasza flagowa, najważniejsza inwestycja, która określi pozycję i status Gdańska na najbliższe dekady. Przedstawiamy raport o stanie prac nad Portem Centralnym, ale jest to cały czas faza analityczna" - powiedział na konferencji prasowej wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury, Marcin Osowski.

Dodał, że plan budowy Portu Centralnego w Gdańsku budzi już duże międzynarodowe zainteresowanie. "My w tej chwili spotykamy się z przedstawicielami różnych operatorów z różnych krajów. Ostatni miesiąc to są wizyty Chińczyków, Amerykanów, Holendrów oraz przedstawicieli portu Singapur" - wyjaśnił.

"Wszyscy patrzą na ten port, dlatego, że on staje się realny. Również w kontekście tego, co się ostatnio dzieje w DCT, czyli faktu oficjalnego już, że jeden z udziałowców DCT wystawił go na sprzedaż. I my również w tym kontekście mówimy, że oprócz terminala kontenerowego DCT, planujemy m.in. nowy, duży, niezależny terminal w ramach Portu Centralnego. To pokazuje, że siła logistyczna Gdańska i tej części Europy cały czas rośnie" - ocenił Osowski.

Koncepcję budowy Portu Centralnego opracowuje, wybrane w przetargu, konsorcjum, na które składa się Projmors Biuro Budownictwa Morskiego oraz Mosty Gdańsk. Umowę ws. przygotowania koncepcji Portu Centralnego podpisano w maju tego roku. Konsorcjum ma opracować koncepcję budowy PC w ciągu 10 miesięcy.

Generalny Projektant Portu Centralnego w Projmors Krzysztof Postoła powiedział w czwartek, że prace nad projektem zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszej ma dojść do stworzenia trzech koncepcji zagospodarowania Portu Centralnego. Ta faza ma się zakończyć na początku grudnia 2018 r. Wówczas zamawiający tj. ZMPG po rekomendacji konsorcjum wybierze jedną z wiodących, docelowych propozycji. W drugim etapie prac koncepcyjnych konsorcjum będzie uszczegółowiać i dopracowywać finalną koncepcję Portu Centralnego.

"Jesteśmy w co najmniej połowie pierwszej fazy prac nad koncepcją Portu Centralnego. Przygotowaliśmy na razie ok. 7-8 rozwiązań" - powiedział PAP Postoła.

Podczas oficjalnej prezentacji przebiegu prac nad koncepcją Portu Centralnego Postoła zwrócił uwagę na potencjalną lokalizację tej inwestycji.

"Praktycznie nie ma innej możliwości jak tylko zbudować Port Centralny w widłach wejścia do portu wewnętrznego i falochronu półwyspowego Portu Północnego. Tę lokalizację charakteryzuje to, że w zasadzie nie będzie to port oparty o brzeg, plażę, czy ujście rzeki. W związku z tym musimy całość portu, całość infrastruktury portowej, zrealizować na morzu, czyli stworzyć wszystko od zera" - tłumaczy Postoła.

Dodał, że w ramach dotychczasowych prac wielobranżowy zespół specjalistów opracował m.in. prognozy popytu i ruchu pasażerskiego do 2030 r., inwentaryzację technicznej infrastruktury, opinię geotechniczną, analizę warunków naturalnych oraz kwerendę archeologiczną.

Inwestycja Portu Centralnego, o planowanej powierzchni ok 500 ha z docelową liczbą do ośmiu terminali o zróżnicowanym przeznaczeniu, m.in. masowy, drobnicowy, pasażerski czy terminal dla ładunków ro-ro, pozwoli przeładowywać w Porcie Gdańsk nawet 100 mln ton ładunków rocznie.

Budowa Portu Centralnego ma być sfinansowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Port morski Gdańsk leży nad Zatoką Gdańską na Martwej Wiśle. Jest jednym z największych bałtyckich portów - jego powierzchnia obejmuje 3 tys. 248 ha lądu, a łączna długość nabrzeży wynosi 23 tys. 700 m. Północna część portu zdolna jest przyjmować największe statki, jakie pływają po Morzu Bałtyckim.

