CD Projekt rozpoczął przedsprzedaż gry 'Wojny Krwi: Wiedźmińskie Opowieści'



Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - CD Projekt rozpoczął przedsprzedaż gry fabularnej "Wojny Krwi: Wiedźmińskie Opowieści", a sugerowana cena detaliczna to 99,99 zł, poinformowała spółka.

"'Wojna Krwi' zbliża się wielkimi krokami - włożyliśmy w nią wiele pracy i nie możemy się doczekać premiery. Bardzo dużo zmieniło się od czasu, gdy zapowiedzieliśmy ten projekt. Gra przeszła drogę od fabularnego dodatku do 'Gwinta' do liczącego ponad 30 godzin rozgrywki i 75 zadań pobocznych RPG-a z krwi i kości. Jeśli tęskniliście za wiedźmińskim światem, to jest tu wszystko, co sprawia, że serce bije szybciej" - powiedział współzałożyciel spółki Marcin Iwiński, cytowany w komunikacie.

"Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści" w wersji na komputery PC zadebiutuje 23 października na platformie GOG.com. Wersje na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One będą miały swoją premierę 4 grudnia. Sugerowana cena detaliczna "Wojny Krwi" to 99,99 zł. W Europie możliwość zamówienia przedpremierowo Wojny Krwi w wersji na konsolę PlayStation 4 pojawi się wkrótce, podano także.



"Dziś ruszają również pre-ordery i chciałbym powiedzieć nieco więcej na temat tego jak będą wyglądać. Jak zwykle, przygotowaliśmy sporo ciekawych cyfrowych dodatków. Mamy oficjalną ścieżkę dźwiękową, mapę Lyrii, piękne szkice koncepcyjne, a także wydany przez Dark Horse album z ilustracjami z 'Gwinta', wiedźmiński komiks 'Fox Children' oraz cyfrową zawartość dla 'Gwinta' - beczki z kartami, avatary i tytuły dla gracza. Co ważne, nie są to rzeczy dostępne tylko dla osób, które kupią grę przed premierą. Nie chcemy i nie będziemy dzielić naszych gier na kawałki w celach marketingowych. Nieważne, kiedy kupisz 'Wojnę Krwi', zawsze dostajesz pełny pakiet. Jeśli zadajecie sobie pytanie, jaki jest w takim razie sens kupowania gry przed premierą, my widzimy przedsprzedaż jako formę wsparcia ulubionych gier i studiów, które za nimi stoją. Jeśli odpowiada ci sposób, w jaki podchodzimy do naszych gier i chcesz nas wesprzeć, możesz już teraz złożyć pre-order. Jeśli wolisz poczekać na recenzje, kup grę po premierze, a i tak otrzymasz ten sam pakiet dodatków" - dodał Iwiński.

Jak podaje spółka, wszystkie osoby, które zakupią "Wojnę Krwi", otrzymają następujące dodatki:

- Oficjalną ścieżkę dźwiękową z gry

- Szkice koncepcyjne z "Wojny Krwi", w tym mapę królestwa Lyrii

- Cyfrowe wydanie artbooka "Gwent: Art of The Witcher Card Game" stworzonego we współpracy z Dark Horse

- Komiks "Fox Children" stworzony we współpracy z Dark Horse

- 2 tytuły gracza do wykorzystania w grze "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana"

- 2 awatary do wykorzystania w grze "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana"

- 5 beczek premium do wykorzystania w grze "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana".

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)