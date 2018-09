Wielton ma term sheet z bankami ws. finansowania i refinansowania



Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Wielton poinformował o podpisaniu z konsorcjum banków, w którego skład wchodzą PKO Banki Polski, BGŻ BNP Paribas oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zestawienie ramowych warunków finansowania tzw. term sheet, podała spółka.

"Przedmiotem 'term sheet' jest następująca struktura finansowania:

- kredyt inwestycyjny o równowartości 130 mln zł (możliwy do uruchomienia w PLN i EUR) udzielony na okres 7 lat na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia grupy Wielton z tytułu kredytów inwestycyjnych,

- kredyt inwestycyjny o równowartości 183 mln zł (możliwy do uruchomienia w PLN i EUR) udzielony na okres 7 lat na refinansowanie kredytów pomostowych udzielonych w celu współfinansowania nabycia 75% udziałów w spółce Lawrence David Limited oraz na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych grupy Wielton,

- kredyt obrotowy o wartości 100 mln zł (możliwy do uruchomienia w PLN, EUR,) udzielony na okres 5 lat na refinansowanie i finansowanie kapitału obrotowego oraz spółce zależnej Wielton Logistic Sp. z o.o. na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia obrotowego" - czytamy w komunikacie.



Ponadto, w "term sheet" konsorcjum banków wyraziło zainteresowanie rozwinięciem współpracy w ramach współfinansowania zakupu pozostałych 25% udziałów Lawrence David Ltd. i innych wydatków inwestycyjnych grupy Wielton oraz dodatkowego finansowania kapitału obrotowego grupy Wielton, przy czym zaciągnięcie tego finansowania wymaga dodatkowych ustaleń między stronami m.in. w zakresie ustanowienia zabezpieczeń, podano także.



"Zakładany udział poszczególnych banków w finansowaniu wynosi 1/3 kwoty finansowania" - czytamy także.



Spółka zastrzega, że "term sheet" nie stanowi wiążącego zobowiązania banków do udzielenia finansowania, gdyż udzielenie finansowania podlega ostatecznej akceptacji przez komitety kredytowe i jest uzależnione od zawarcia stosownych umów.

"W związku z podpisaniem 'term sheet' i spełnieniem pozostałych warunków, w dniu 28 września 2018 r. do dyspozycji emitenta postawione zostaną kredyty pomostowe" - czytamy dalej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)