RN Gobarto powołała dwóch wiceprezesów do zarządu

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Gobarto powołała z dniem 1 października 2018 roku do zarządu w funkcji wiceprezesów Karola Ludwińskiego oraz Marcina Śliwińskiego, poinformowała spółka.

"Rada nadzorcza spółki uchwałą nr 3/27/09/2018 z dnia 27 września 2018 roku powołała z dniem 1 października 2018 roku do składu zarządu spółki VI kadencji Karola Ludwińskiego oraz uchwałą nr 4/27/09/2018 z dnia 27 września 2018 roku powołała z dniem 1 listopada 2018 roku do składu zarządu spółki VI kadencji Marcina Śliwińskiego, powierzając Im pełnienie funkcji wiceprezesów zarządu" - czytamy w komunikacie.

Karol Ludwiński jest absolwentem Finansów i Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów z Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2010 roku związany z grupą kapitałową Cedrob, od 2012 roku jako zastępca dyrektora ds. sklepów firmowych. W latach 2015-2016 roku zastępca dyrektora Regionu Mazowsze w Polskim Koncernie Mięsnym Duda. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie handlu, dystrybucji i budżetowania. Ponadto od 2005 roku prowadzi działalności gospodarczą polegającą na chowie drobiu - stada reprodukcyjne i brojlery.

Marcin Śliwiński jest absolwentem Szkoły Biznesu Northeastern University w Bostonie (Bachelor of Science with Honors in Business Administration) oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (International Business Program). Ma ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobył w dziale audytu firmy Salustro Reydel Polska (obecnie KPMG) w Warszawie, w siedzibie głównej firmy Etex Group w Brukseli jako kontroler finansowy, a następnie na stanowisku menadżerskim w grupie rodzinnych firm zajmujących się produkcją jaj wylęgowych oraz drobiu rzeźnego dla Grupy Cedrob.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

