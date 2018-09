Indeks S&P 500 rośnie o 0,54 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,48 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,85 proc.

Najlepiej radzi sobie sektor użyteczności publicznej, a tracą spółki surowcowe. Wśród spółek z DJI najmocniej rośnie Apple, a zniżkom przewodzi DowDuPont.

Inwestorzy poznali w czwartek szereg publikacji makroekonomicznych z USA.

Zaskoczeń nie przyniosły dane o PKB. Departament Handlu potwierdził w III wyliczeniu, że gospodarka Stanów Zjednoczonych wzrosła w II kwartale o 4,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Nie zmienił się także odczyt bazowego deflatora PCE, który wyniósł 3,0 proc. kdk.

Wyższy od oczekiwań okazał się wzrost zamówień na dobra trwałe w sierpniu - o 4,5 proc. mdm wobec spadku w lipcu o 1,2 proc. mdm, po korekcie. Ekonomiści prognozowali wzrost o 2,0 proc. mdm.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 12 tys. do 214 tys., choć konsensus zakładał wzrost do 210 tys. osób. To wciąż są najniższe poziomy od przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Dolar po tych informacjach pogłębił umocnienie, a kurs EUR/USD spada o 0,7 proc. do 1,167.

Zaskakująco wysoka okazała się inflacja w Niemczech. Wstępny wskaźnik HICP we wrześniu wzrósł do 2,2 proc. rdr, choć oczekiwano utrzymania wskaźnika na poziomie z sierpnia, czyli 1,9 proc. rdr.

Rentowności 10-letnich Treasuries rosną o 2 pb, a bundów idą w górę o 1 pb.

W środę Rezerwa Federalna podniosła stopy proc. o 25 pb do 2,00-2,25 proc. To trzecia podwyżka w tym roku i ósma w cyklu rozpoczętym w grudniu 2015 r. Bankierzy z Fed utrzymali prognozy czterech podwyżek stóp w całym 2018 r. oraz kolejnych trzech w 2019 r.

Prezes Fed Jerome Powell poinformował na konferencji po posiedzeniu, że polityka monetarna Fed wciąż może być określana jako "akomodacyjna", mimo że Fed usunął z komunikatu stwierdzenie, iż polityka może być właśnie w ten sposób opisywana.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,45 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,42 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,45 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,51 proc.

ThyssenKrupp rośnie o 7 proc. Grupa ogłosiła, że rozważa podział na dwie spółki przez wydzielenie do odrębnego podmiotu całej działalności niezwiązanej z produkcją stali.

W Europie uwagę inwestorów przykuwa sytuacja we Włoszech, gdzie wciąż nie ma porozumienia w sprawie budżetu.

Planowane na czwartek spotkanie rządowe w sprawie budżetu może zostać opóźnione z powodu braku zgody i "komplikacji" związanych z ustaleniem deficytu na 2019 r. - zapowiadała "Corriere della Sera". Dwaj koalicjanci z włoskiego rządu chcą przyspieszyć wzrost wydatków, co doprowadziłoby Włochy do "kolizyjnego kursu" z Brukselą. W czwartek o 20.00 ma się zebrać włoski gabinet, aby przedyskutować cele fiskalne.

Rentowność 10-letnich włoskich obligacji wytraciła większość wzrostów z pierwszej części dnia i zwyżkuje o 1 pkt bazowych do 2,87 proc.

Ropa WTI drożeje o 0,6 proc. do 72 USD za baryłkę, a miedź tanieje o 2,1 proc.

O 20.00 prezes Fed z Dallas Robert Kaplan wystąpi na forum w Charlotte, a o 22.30 Jerome Powell - szef Fed - w Hart Senate Office Building w Waszyngtonie przedstawi uwagi nt. amerykańskiej gospodarki. (PAP Biznes)