"US Army przyznała firmie Raytheon kontrakt o wartości ponad 1,5 mld dolarów na produkcję zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot dla Polski. Umowa obejmuje również dostawy części zamiennych, wsparcie i szkolenia" – poinformował Raytheon. Firma dodała, że zgodnie z ogłoszonym 25 września przez Departament Obrony kontraktem Raytheon zbuduje i dostarczy Polsce cztery jednostki ogniowe Patriot.

"Zakup systemu Patriot przyczyni się do umocnienia bezpieczeństwa Polski, Europy i NATO oraz do powstania nowych miejsc pracy w Polsce i USA" – ocenił cytowany w komunikacie firmy Pete Bata, wiceprezes polskiego programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Raytheon Integrated Defense Systems.

Producent systemu przypomniał, że Patriot został wybrany także przez 15 innych państw, w tym USA i sześć państw w Europie: Niemcy, Grecję, Holandię, Hiszpanię, Rumunię oraz Szwecję.

Kontrakt dotyczy pierwszej fazy programu Wisła – podzielonego na dwa etapy programu zakupu systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu.

Negocjacje w sprawie zakupu systemu Patriot toczyły się w formule międzyrządowej. Umowa w ramach pierwszej fazy programu Wisła została podpisana pod koniec marca w Warszawie.

Kontrakt wartości 4,75 mld dolarów (ok. 16,6 mld zł, z czego 700 mln zł z ma trafić do polskich zakładów zaangażowanych w program) przewiduje dostawę dwóch baterii systemu Patriot, na które złożą się cztery jednostki ogniowe, w tym cztery sektorowe radary, cztery stanowiska kierowania walką, 16 wyrzutni, sześć stanowisk kierowania i dowodzenia, 12 radiolinii i 208 rakiet PAC-3 MSE. Polskie baterie Patriot mają być zintegrowane z opracowywanego dla US Army systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS.

Kolejne jednostki ogniowe Patriot Polska może kupić w drugiej fazie. Baterie Patriot dostarczane w ramach drugiego etapu mają być wyposażone w dookólny, a nie sektorowy radar w technologii aktywnego elektronicznego skanowania fazowego (AESA), opartej na azotku galu. Polska jest także zainteresowana będącym w opracowaniu niskokosztowym pociskiem przechwytującym SkyCeptor, który ma być uzupełnieniem pocisków PAC-3 MSE

Na system Patriot składają się radary, systemy dowodzenia i kierowania oraz kilku typów pocisków przechwytujących.

Raytheon Company zatrudnia 64 tys. pracowników na całym świecie, a jej obroty w 2017 r. wyniosły 25 mld dolarów.

Jakub Borowski

>>> Polecamy: Rosyjscy eksperci: baza USA w Polsce jest głównie politycznym zagrożeniem