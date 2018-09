Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,21 proc. do 26 439,93 pkt. Indeks S&P 500 wzrósł o 0,28 proc. do 2914 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę o 0,65 proc. do 8041,97 pkt.

Najlepiej radził sobie sektor użyteczności publicznej a traciły spółki surowcowe. Wśród spółek z DJI najmocniej rósł Apple (+2 proc.) po wydaniu rekomendacji "przeważaj" przez analityków JP Morgan. Zniżkom przewodził DowDuPont.

Ponad 4 proc. w końcówce sesji straciły akcje Tesli po informacjach, że prezes spółki Elon Musk został pozwany przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. W sierpniu Musk na Twitterze poinformował, że zamierza wycofać Teslę z giełdy, płacąc 420 USD za akcję i że ma zapewnione finansowanie na ten cel. Później wycofał się z tych planów.

Akcje Amazon zyskiwały prawie 2 proc. po tym, jak Stifel podniósł cenę docelową akcji tej spółki do 2525 USD, co daje potencjał wzrostu o blisko 30 proc.

W górę szły też akcje Facebooka, Alphabet i Twittera.

Inwestorzy poznali w czwartek szereg publikacji makroekonomicznych z USA.

Zaskoczeń nie przyniosły dane o PKB. Departament Handlu potwierdził w III wyliczeniu, że gospodarka Stanów Zjednoczonych wzrosła w II kwartale o 4,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Nie zmienił się także odczyt bazowego deflatora PCE, który wyniósł 3,0 proc. kdk.

Wyższy od oczekiwań okazał się wzrost zamówień na dobra trwałe w sierpniu - o 4,5 proc. mdm wobec spadku w lipcu o 1,2 proc. mdm, po korekcie. Ekonomiści prognozowali wzrost o 2,0 proc. mdm.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 12 tys. do 214 tys., choć konsensus zakładał wzrost do 210 tys. osób. To wciąż są najniższe poziomy od przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

W środę Rezerwa Federalna podniosła stopy proc. o 25 pb do 2,00-2,25 proc. To trzecia podwyżka w tym roku i ósma w cyklu rozpoczętym w grudniu 2015 r. Bankierzy z Fed utrzymali prognozy czterech podwyżek stóp w całym 2018 r. oraz kolejnych trzech w 2019 r.

Prezes Fed Jerome Powell poinformował na konferencji po posiedzeniu, że polityka monetarna Fed wciąż może być określana jako "akomodacyjna", mimo że Fed usunął z komunikatu stwierdzenie, iż polityka może być właśnie w ten sposób opisywana.

Ropa WTI drożała do 72 USD za baryłkę, a miedź taniała o 2,1 proc. (PAP)