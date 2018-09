GPW zawiesiła obrót akcjami 10 spółek



Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami 10 spółek w okresie od 1 października do 31 grudnia 2018 r. (włącznie), podała giełda.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwały w sprawie zawieszenia obrotem akcji spółek: Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice w restrukturyzacji, Wilbo, Regnon, MNI, Magna Polonia, Ideon, Clean & Carbon Energy, Calatrava Capital, Budopol-Wrocław i Ampli w upadłości.

Jak podała GPW, wszystkie te spółki zostały zawieszone, ponieważ po raz kolejny znalazły się w segmencie rynku regulowanego Lista Alertów oraz ze względu na brak podjęcia przez spółki odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

