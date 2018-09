MRPiPS: 81% uczniów otrzymało wsparcie w ramach programu 'Dobry start'



Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - W ciągu niemal trzech miesięcy działania programu "Dobry Start" wsparcie w wysokości 300 zł na szkolną wyprawkę otrzymało 81% uprawnionych uczniów (3,8 mln), podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Oznacza to, że z budżetu państwa do rodzin trafiło już ok. 1,126 mld zł oraz 4,2 mln zł dla dzieci z pieczy zastępczej.

"W ramach nowego programu 'Dobry start' złożono od 1 lipca do 21 września już ponad 3 mln wniosków. W lipcu można było składać wnioski jedynie przez internet. Od sierpnia wnioski przyjmowane są także w formie papierowej w urzędzie" - czytamy w komunikacie.

Większość wniosków rodzice przesłali wygodniejszą drogą elektroniczną - 1,51 mln. Tradycyjnych wniosków papierowych było 1,5 mln. Oznacza to, że 50,2% złożonych wniosków trafiło do samorządów drogą elektroniczną, podano również.

"Najlepiej z wypłacaniem świadczeń z programu 'Dobry start' radzi sobie województwo świętokrzyskie. Tam świadczenie otrzymało 89% uprawnionych. Na drugim miejscu jest wielkopolskie (88%), na trzecim - woj. podkarpackie (85%)" - czytamy dalej.

W przyjętej w tym tygodniu ustawie budżetowej na 2019 r. wpisane zostały wydatki na program "Dobry start" na kolejny rok. Jest to kwota 1,44 mld zł.

Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Oznacza to, że wsparcie trafi do 4,6 mln uczniów. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wnioski można składać do 30 listopada.

(ISBnews)