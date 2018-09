Zdaniem cytowanego przez dziennik eksperta wojskowego generała Jurija Nietkaczewa, Rosja może w razie konfliktu zbrojnego z USA czy NATO "zneutralizować" bazę nazywaną umownie Fort Trump używając taktycznych pocisków balistycznych Iskander rozlokowanych na zachodzie swego terytorium, a także pocisków manewrujących Kalibr i Oniks rozmieszczonych na okrętach Floty Bałtyckiej.

"Dodatkowo oczywiście wykorzystywane będzie nasze lotnictwo uzbrojone w pociski hiperdźwiękowe Kinżał, a także bomby i pociski z ładunkami termobarycznymi mającymi znaczną siłę niszczenia, porównywalną z taktyczną bronią jądrową" - powiedział Nietkaczew.

"NG" dodaje, że "temat powstawania w Polsce stałej bazy wojskowej USA, która otrzymała roboczą nazwę +Fort Trump+, był aktywnie omawiany w kuluarach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ". Gazeta oceniła, że "+Fort Trump+ wkrótce może stać się rzeczywistością"; taką możliwość - zdaniem dziennika - "pośrednio potwierdza projekt budżetu USA na 2019 rok".

"W czasie, gdy (prezydent Polski Andrzej) Duda występował w ONZ, Izba Reprezentantów Kongresu USA rozpatrzyła i w zasadzie zaakceptowała zapisy budżetu Pentagonu na przyszły rok, w którym przewidziano w niektórych punktach zwiększenie pomocy wojskowej dla krajów NATO i wielu krajów WNP" - zauważa dziennik. Jak dodaje, "Polsce w ramach amerykańskiej +Europejskiej Inicjatywy Powstrzymywania+ na 2019 rok przydzielono 144 mln USD".

Powołując się na te dane "NG" podkreśla, że środki te przeznaczone zostaną na modernizację infrastruktury wojskowo-technicznej w Polsce. "W ten sposób, jeśli zapadnie decyzja o wprowadzeniu do tego kraju dywizji pancernej USA, to są już pieniądze na budowę dróg i dojazdów do miejsc jej rozlokowania. Jest to niezłe wsparcie dla 2 miliardów dolarów, które Polska przeznacza na budowę infrastruktury bazy" - pisze "Niezawisimaja Gazieta".

Dziennik cytuje niedawną wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych Rosji Aleksandra Gruszki, który zapowiedział, że w razie rozmieszczenia bazy USA w Polsce Moskwa "będzie zmuszona" do podjęcia "dodatkowych środków ostrożności" o charakterze wojskowo-technicznym.

W ubiegłym tygodniu prezydent Duda podczas spotkania w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem wyraził nadzieję na wspólne zbudowanie w Polsce amerykańskiej bazy wojskowej.

