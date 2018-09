Prezes GNB: Połączenie z Idea Bankiem to więcej plusów, niż minusów



Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Połączenie Getin Noble Banku (GNB) z Idea Bankiem ma wiele pozytywnych aspektów i daje możliwość osiągnięcia licznych synergii kosztowych. Jeśli zapadnie decyzja o połączeniu, dokumenty jeszcze w tym roku zostałyby złożone w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował prezes GNB Artur Klimczak.

"Widzę zdecydowanie więcej plusów niż minusów przy tym połączeniu. Biorąc pod uwagę sytuację, w której jest grupa, to nie widzę wielu potencjalnych poważnych problemów. Widzę natomiast sporo plusów" - powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej.

"Jeśli chodzi o koszt finansowania, to największym konkurentem Getin Noble Banku jest Idea Bank i tutaj połączenie powinno pomóc. Wydaje się, że jest cała masa łatwych do osiągnięcia synergii kosztowych, a od strony operacyjnej powinno to być relatywnie proste połączenie, choćby z tego względu, że oba banki mają ten sam core system IT. Jeśli chodzi o placówki, to dublujemy się i tu również można uzyskać oszczędności" - powiedział Klimczak.

Dodał, że bank w listopadzie poinformuje o wynikach analiz, a jeśli będą one pozytywne dla fuzji, to wniosek do KNF trafi jeszcze w tym roku.

"Zależy mi na tym, by ten proces zakończył się szybko, ale kluczowe jest to, by analiza była pełna. Jeśli zajęłoby to nieco więcej czasu, to nie chciałbym go zaoszczędzić kosztem jakości analiz. Jeszcze w tym roku złożylibyśmy odpowiednie dokumenty do KNF" - powiedział Klimczak.

W ub. tygodniu prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek powiedział w rozmowie z ISBnews, że połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku przyniosłoby znaczące synergie biznesowe oraz kosztowe, zwiększyłoby płynność akcji, a tym samym byłoby korzystne dla akcjonariuszy. Wskazał, że po połączeniu banków Getin Holding miałby pakiet mniejszościowy, a tym samym nie musiałby konsolidować wyników Idea Banku. Obecnie GH jest właścicielem 54% akcji Idea Banku.

Na początku sierpnia Getin Noble Bank podpisał z Idea Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie zasadności potencjalnego połączenia obu podmiotów. Idea Bank poinformował dziś, że wraz z GNB prowadzi zaawansowane prace analityczne dotyczące ewentualnego połączenia, które może przynieść istotne synergie i pozwolić zbudować silny bank uniwersalny z rozwiniętym modelem bankowości dla małych i średnich firm. Prezes Idea Banku Tobiasz Bury poinformował dziś, że bank oczekuje, iż w listopadzie będzie mógł przedstawić wyniki analiz związanych z ewentualnym połączeniem z Getin Noble Bankiem.

Głównym akcjonariuszem Idea Banku jest Leszek Czarnecki, posiadający (bezpośrednio i pośrednio poprzez Getin Holding, LC Corp BV i Getin Noble Bank) 80,55% akcji, uprawniających do 80,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (wg stanu na 25 czerwca br., zamieszczonego na stronie internetowej banku).

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)