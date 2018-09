Murapol wprowadził do sprzedaży 174 lokale we Wrocławiu i 93 w Gliwicach



Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Grupa Murapol rozpoczęła sprzedaż 93 lokali powstających w ramach II etapu inwestycji Murapol Osiedle Parkowe w Gliwicach i 174 lokali powstające w II etapie projektu Murapol Zielone Bulwary we Wrocławiu.

"Dywersyfikacja geograficzna działalności i obecność zarówno w głównych krajowych lokalizacjach, jak i na rynkach regionalnych to strategia, która sprawdza się u nas od wielu lat. Jako jeden z nielicznych ogólnopolskich deweloperów mieszkaniowych dostrzegliśmy potencjał mniejszych miast, których społeczności wcześniej miały do dyspozycji ograniczoną ofertę lokali z rynku pierwotnego, dostarczaną głównie przez deweloperów lokalnych. Murapol od kilku lat zaopatruje także regionalne rynki mieszkaniowe, a zainteresowanie naszą ofertą potwierdza, że skutecznie odpowiadamy na potrzeby lokalowe ich mieszkańców. Każdorazowa decyzja zarówno o wejściu do nowej lokalizacji, jak i realizacji w niej projektu opiera się na wynikach wnikliwych analiz na temat możliwej do wypracowania marży na inwestycjach" - powiedział prezes Murapolu Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Murapol Osiedle Parkowe to pierwsza inwestycja grupy realizowana w Gliwicach. W marcu br. do sprzedaży został wprowadzony pierwszy etap projektu, obejmujący 96 mieszkań, z których blisko 50% znalazło już swoich nabywców. W ofercie drugiego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego, którego komercjalizacja właśnie się rozpoczęła, znajdują się kawalerki oraz mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe o metrażach – od 23,5 do 58 m2, powstające w 8-kondygnacyjnym budynku. Cały projekt Murapol Osiedle Parkowe będzie kilkuetapowym przedsięwzięciem deweloperskim, w ramach którego powstanie kompleks mieszkaniowy obejmujący ponad 660 lokali o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 26 tys. m2, podano również.

"Projekt Murapol Zielone Bulwary powstaje przy ul. Dożynkowej we Wrocławiu i docelowo będzie składał się z sześciu budynków, w ramach których powstanie ponad 420 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 19 tys. m2. W czerwcu br. grupa rozpoczęła komercjalizację pierwszego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego, oferując 108 mieszkań przewidzianych w dwóch obiektach. Ok. 70% lokali zostało już sprzedanych. Wprowadzony do sprzedaży drugi etap projektu obejmuje kawalerki oraz mieszkania 2- i 3- pokojowe o metrażach od 25 do 55 m2" - czytamy dalej.

Harmonogramy realizacji obydwu inwestycji przewidują rozpoczęcie budów w IV kw. br., zaś przekazanie mieszkań nabywcom nastąpi w I kw. 2020 r.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)